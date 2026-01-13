真人版《航海王2》將上線！前導預告曝光 揭兇狠全新勢力

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線，13日正式釋出前導預告，揭開第2季最關鍵、也最致命的全新勢力，神祕刺客秘密組織 「巴洛克華克（Baroque Works）」。

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線。（圖／Netflix 提供）

《航海王》第2季在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。前導預告中暗示，這個組織不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。

在最新的前導預告中，草帽海賊團一行人將正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮，羅格鎮遇到全新神秘刺客組織「巴洛克華克」，其中的成員之一Miss ALL星期三由蕾拉・阿波娃（Lera Abova）飾演，一襲白色大衣配上白色牛仔帽帥氣登場，其神秘的果實能力讓她不費吹灰之力，便讓阻擋她的海軍開始攻擊自己。

全新神秘刺客組織「巴洛克華克」，其中的成員之一Miss ALL星期三 由33歲俄羅斯女演員蕾拉・阿波娃飾演。 （圖／Netflix 提供）

除了Miss ALL星期三外，大夥也將在此遇到星期三小姐（查莉絲拉・錢德蘭 飾）、3號先生 (Mr. 3)（大衛・達斯馬齊安 飾）、5號先生 (Mr. 5)（卡姆魯斯・強森 飾）與黃金週小姐（蘇菲亞・安妮・卡魯索 飾）等人，並在此展開精彩的對決。

