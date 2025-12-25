真人真事改編！女星扮演媽祖化身 坦言是自己最難準備的演出

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視奇幻溫情短劇《媽祖在人間》，故事取材自多起真人真事，透過神明走入人間、溫暖人心的故事，傳遞信仰、親情與希望。劇組日前於新北市板橋慈惠宮隆重舉行開鏡儀式，製作人黃錦鳳、導演吳凱蕙率領全體劇組點香祝禱，祈求拍攝順利圓滿，現場氣氛莊嚴又溫馨。

林辰唏挑戰演出「媽祖化身」角色，身穿華麗精緻戲服登場

首次挑戰「媽祖化身」角色的林辰唏，身穿華麗精緻戲服登場，造型令人驚艷。她坦言演，出神明角色極具挑戰，「這是我最難準備的一次演出，因為你沒有辦法揣測神明會怎麼想、怎麼做，我只能完全相信媽祖，帶著我走過這趟旅程。」林辰唏透露，家中長年供奉黑面媽祖，今年更親自走過白沙屯媽祖進香，對媽祖信仰有著深厚連結，也因此對這次演出格外虔誠投入。

劇中「千里眼」、「順風耳」神將化身則由新生代男神王品澔、黃登楷擔任，兩人不僅在劇中並肩作戰，更組成「媽祖Band」樂團，化身最帥神將組合。王品澔笑說：「算是人生第一個團體，我們叫做媽祖Band，大家可以期待一下！」黃登楷補充，兩人造型從髮型到服裝皆為量身訂製，每次妝髮至少兩小時，只為呈現最完整的神將風采。

此外，25日聖誕節當天，劇組也於台北市士林慈諴宮舉行第2場開鏡儀式，另一單元「媽祖化身」由YouTuber導演睦媄擔綱，故事描述她拍攝《媽祖要回家》紀錄片時，意外遇見廟中離魂的5歲男孩亞亞，展開一段跨越生死、三代和解的感人旅程。王品澔、黃登楷在此單元再度化身千順將軍，肩負照顧亞亞的任務，為滿足孩子的玩樂與飲食需求，笑稱「累到黑眼圈都出來了」。劇中梁湘華飾演單元主角「淑敏」，角色長時間困在無法原諒自己的深層自責當中，情緒壓抑崩潰轉折多，對她來說很有挑戰。







