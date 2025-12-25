真人真事改編 林辰唏《媽祖在人間》傳遞信仰與希望

記者王丹荷／綜合報導

媽祖信仰深植臺灣民間，民視攜手多間宮廟，共同打造全新奇幻溫情短劇《媽祖在人間》，故事取材自多起真人真事，透過神明走入人間、溫暖人心的故事，傳遞信仰、親情與希望，卡司陣容包括首次挑戰「媽祖化身」的林辰唏，「千里眼」、「順風耳」神將化身則由王品澔、黃登楷擔任，劇組日前於新北市板橋慈惠宮隆重舉行開鏡儀式，堪稱臺版《驅魔麵館》的奇幻短劇正式啟動。

劇中林辰唏戲服華麗精緻，造型令人驚艷，她坦言演出神明角色極具挑戰：「這是我最難準備的1次演出，因為你沒有辦法揣測神明會怎麼想、怎麼做，我只能完全相信媽祖，帶著我走過這趟旅程。」她透露家中長年供奉黑面媽祖，今年更親自走過白沙屯媽祖進香，對媽祖信仰有著深厚連結，也因此對這次演出格外虔誠投入。

千里眼、順風耳神將化身王品澔、黃登楷不僅在劇中並肩作戰，更組成「媽祖Band」樂團，化身最帥神將組合。王品澔笑說：「算是人生第1個團體，我們叫做媽祖Band，大家可以期待一下！」黃登楷補充，2人造型從髮型到服裝皆為量身訂製，每次妝髮至少2小時，只為呈現最完整的神將風采。

《媽祖在人間》透過一個個貼近日常的生命故事，展現信仰在人世間的溫柔力量。劇中石知田飾演工地上班、努力養家的年輕爸爸「阿華」，在關鍵時刻獲得媽祖庇佑重獲新生；林映彤飾演在職場與感情中受挫的社畜女孩「小雨」，在媽祖引領下找回自我；洪言翔則飾演手搖飲店店員「小熊」，與小雨展開療癒動人的愛情篇章。

此外，25日耶誕節當天，劇組也於臺北市士林慈諴宮舉行第2場開鏡儀式，另一單元「媽祖化身」由YouTuber導演睦媄擔綱，故事描述她拍攝《媽祖要回家》紀錄片時，意外遇見廟中離魂的5歲男孩亞亞，展開跨越生死、三代和解的感人旅程。誕節開鏡當天，全體演員也互相祝福耶誕快樂，現場洋溢溫馨氣氛。

王品澔、黃登楷在此單元再度化身千順將軍，肩負照顧亞亞的任務，為滿足孩子的玩樂與飲食需求，笑稱「累到黑眼圈都出來了。」劇中梁湘華飾演單元主角「淑敏」，角色長時間困在無法原諒自己的深層自責當中，情緒壓抑崩潰轉折多，對她來說很有挑戰。

林辰唏（中）挑戰「媽祖化身」角色，戲服華麗精緻。（民視提供）

黃登楷（右）、王品澔分別飾演順風耳與千里眼。（民視提供）

黃登楷（左起）、王品澔、睦媄、梁湘華、李承鴻出席《媽祖在人間》開鏡活動。（民視提供）