真人真事改編！楊一展《以身相許》成全台首部「大體老師」職人劇

記者宋亭誼／台北報導

楊一展飾演花蓮慈濟模擬醫學中心主任。（圖／大愛提供）

大愛電視2026年上半年推出三齣大愛劇《以身相許》、《臥龍好歲月》、《大愛街二巷》，集結醫療職人、環保、人文，真人真事的故事主軸讓觀眾更能感同身受，不再只是單純的寫實劇，更能讓議題自然而然的融入故事中，引發外界關注。

三月底推出的《以身相許》為醫療劇中開闢全新題材，由徐國倫製作，徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣主演，是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。劇情道出解剖學教授、遺體處理技術員以及大體老師，透過每位捐贈者與家屬打破世俗禁忌，創造醫學教育價值的歷程，讓觀眾感受生命的價值。

《臥龍好歲月》是罕見的環保回收的故事，故事背景在寸土寸金大安區的臥龍環保站，於四月中旬上檔。伊正及馬念先飾演情同父子的環保志工，伊正走過人生大起大落，在燈紅酒綠都會區的彈丸之地，一手創建環保站；馬念先是人生勝利組，大老闆的身分處處受禮遇，卻仍然無法自我滿足。《臥龍好歲月》由憑藉《油蔴菜籽》拿下金馬獎最佳女配角的陳秋燕及兒子李永忻擔任雙製作，石峰、蘇明明、陳淑芳等皆會齊聚一堂。

伊正在劇中人生從天堂掉到谷底，一手創建環保站。（圖／大愛提供）

《大愛街二巷》，是近年台劇罕見的情境喜劇，從家人互動看到自己的影子並獲得情感連結，透過不同的家庭面對的困境，反映當代鄰里所面臨的挑戰。由億萬票房電影《大稻埕》導演葉天倫與擅長家庭議題的陳怡妤搭檔雙導演，侯彥西、嚴正嵐飾演年輕夫妻，以溫暖的故事情節，讓觀眾在觀看時感到放鬆和愉悅。

（左起）余子嫣、謝其文、柯素雲、侯彥西、嚴正嵐、阮安妮、宋亭頤、邵奕玫、洪君昊、吳奕蓉、潘君侖拍攝情境喜劇《大愛街二巷》。（圖／大愛提供）

