真人索隆降臨！新田真劍佑參戰《航海王》卡牌賽奪8強，尾田簽名卡墊成亮點

在 Netflix 真人版影集《航海王》（海賊王，ONE PIECE）中飾演「索隆」的日本知名男星新田真劍佑，不只是在螢幕上展現劍術，更在現實中展現了相當厲害的卡牌對戰的實力。他在 12 月 28 日提到，他參加了日本的《航海王》卡牌遊戲非官方錦標賽「はっちcs」，並且獲得了相當不錯的成績。

看來索羅的卡牌實力也很強。（圖源：Getty Image／X@Mackenyu1116 編輯合成）

新田真劍佑在個人 X（推特）上的發文，提到自己在 366 名參賽者中脫穎而出，最終取得了第 8 名的優異成績。而他在比賽中所使用的卡墊卻意外引起話題，因為他的卡墊上竟有著《航海王》原作者尾田榮一郎親的筆寫簽名息。

廣告 廣告

此次賽事中，新田真劍佑也提到自己用的是黑色伊姆牌組，並列出自己在預賽中一度取得 5 連勝的佳績，雖然最終在決賽淘汰賽的第一輪止步排在第八名，仍讓許多網友稱讚他不只是位優秀的演員，更是一位熱愛且實力堅強的卡牌玩家。而其實早在 2024 年時， 新田真劍佑就曾經作為嘉賓被萬代卡牌官方邀請，參加了「BANDAI CARD GAMES Fest23-24 World Tour」和大家一起上場對戰。