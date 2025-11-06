真人芭比命喪官員寓所！半裸陳屍現場 疑涉毒與性交易釀悲劇

（記者許皓庭／綜合報導）巴西聖保羅近日發生一起震驚國際的命案。當地知名網紅、被稱為「真人芭比」的31歲女子芭芭拉（Barbara Jankavski Marquez），被發現陳屍於一名公設辯護人寓所，身上僅穿內衣。警方懷疑案件與毒品及性交易有關，目前正深入調查中。

圖／巴西當地知名網紅、被稱為「真人芭比」的芭芭拉（Barbara Jankavski Marquez），被發現陳屍於一名公設辯護人寓所，警方懷疑案件與毒品及性交易有關。（翻攝 bonecadesumana Instagram）

根據《每日郵報》、《聖保羅報》與當地電視台報導，案發地點位於聖保羅Lapa區。警方表示，51歲的男性公職人員在2日晚間報警，聲稱一名女子在其家中突然昏迷。救護車趕抵後，醫護人員於晚間9時7分宣告女子死亡。

警方調查發現，死者為網紅芭芭拉，她以「真人芭比」形象在社群媒體上擁有超過40萬粉絲。男子供稱，前一晚以金錢交換性服務邀請芭芭拉到家中，兩人曾一同吸食毒品，之後並肩看電視時，芭芭拉突然失去意識。他一開始以為對方只是睡著，直到發現無反應後才嘗試進行CPR，但未成功。

警方到場後，發現死者身上僅穿內衣，左眼受傷、背部也有多處瘀痕。男子的43歲女性友人向警方表示，當天稍早她曾在場並見過芭芭拉，但人死亡時她已離開現場。她聲稱芭芭拉的眼傷是意外跌倒所致，但警方對說法仍存疑，並等待毒理與法醫報告釐清死因。

調查人員指出，男子事後全程配合警方偵訊，初步排除外部闖入痕跡，但不排除死者死於吸毒過量、暴力或雙方糾紛等可能性。現場採集到多項證物，包括毒品吸食器具與部分藥劑瓶，均送交實驗室檢驗。

芭芭拉生前以「巴西真人芭比」聞名，過去曾多次登上當地娛樂節目與整形醫美討論版面。她為追求完美外貌，歷經超過27次整形手術，包括隆乳、抽脂、隆鼻、提眉與豐臀等項目。她經常在社群平台分享健身與時尚內容，吸引大批粉絲追隨。

消息曝光後，網路上掀起熱議，粉絲紛紛湧入她的社群帳號留言哀悼，許多人難以置信她會以如此悲劇的方式離世。也有網友批評該名男子「涉嫌失職與隱匿真相」，要求警方全面公開調查結果。

巴西警方表示，目前已啟動刑事調查程序，正比對監視器畫面與通聯紀錄，以釐清芭芭拉到達與死亡前後的完整過程。死因將待毒理報告出爐後確定，初步排除外部他殺嫌疑，但仍不排除涉及毒品中毒或暴力因素。

