真人藝閣踩街「丟電視.美金」 大批信眾瘋搶結緣品

高雄市 / 綜合報導

高雄大社地方廟宇遶境大典，規模盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車遊行，沿途除了發送糖果餅乾、甚至還有高麗菜、美金，以及電視，從食物到家電等好禮五花八門，讓大批信眾湧入活動現場搶結緣品，場面熱鬧非凡。

晃晃手中的高麗菜，吊人胃口，再往人群中一拋，底下的人伸長了手拚命捧接，這菜有點重，撿到的民眾還往後踉蹌了幾步，差點站不穩，這一邊拋蔬菜，另一邊丟掃把，還有意想不到的。

藝閣車上真人扮仙，手拿糖果、餅乾沿路拋撒，不只丟小禮物，還有一大箱的禮品，甚至是電視霸氣大放送，沿途信眾高舉雙手搶瘋了。民眾說：「前一年他也撒了高麗菜，蔬菜，你說那個高麗菜現在一個要兩，三斤，榴槤就不敢丟了，拿給底下的，車底下的人接，你想不到的他才會丟下來啊，有美金，有現金。」

大社地方廟宇遶境大典，規模盛大，其中備受矚目的「真人藝閣車」，遊行隊伍裝飾璀璨的燈飾，再搭配動感音樂，遊行場面熱鬧非凡，準備的結緣品，從家電到食品、現金，五花八門讓民眾搶瘋了。

民眾說：「看過的都是丟糖果，很少看到有丟娃娃，還是丟菜，丟其他東西，跟一般的廟會就比較不一樣，一般的廟會可能就只是神轎那些出來。」為了增加互動趣味性，好禮大放送，拚創意也拚大手筆。

