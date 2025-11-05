真人遠端駕駛將無人車送來！德國新創顛覆租車模式

德國新創公司推出全新模式的租車服務，由真人遠端駕駛操控無人車，抵達使用者需要租車的地點，租車完畢後也不需要還車，遠端駕駛員會接手停車，或送往下一位使用者。這項創新服務已經在美國拉斯維加斯上路，預計年底進軍德國，為智慧交通開啟新篇章。

想像一下，躺在沙發上滑手機，下單後五分鐘，一輛無人車滑進家門口，等你上車自駕出門。抵達機場後不用煩惱停車位，它自動找位子，送你下車就開走。這不是科幻小說，而是德國新創Vay的「無人駕駛租車」服務。

Vay執行長兼共同創辦人馮德奧赫解釋，這叫「無人駕駛租車」，未來Robotaxi機器人計程車會與它並存，各展所長。原理簡單，一鍵下單、遠端配送、客戶上車。得益德國國會新法，認證人員可遠控車輛在特定區奔馳。Vay最大亮點就是無需親赴櫃台，App在家召喚，結束後遠端駕駛員接手停放，或直送下位用戶。

馮德奧赫指出，你能留車20分鐘、兩小時或兩天，任憑需求。抵達機場或辦公室門口，科技自動接管停車，零煩惱。這模式靈感源自拉斯維加斯試營運，已累積逾2.5萬次租借，覆蓋大道遊客區與市中心飯店，證明技術有一定穩定性。

在控制中心，遠端駕駛員施騰德爾盯著三螢幕、握方向盤踩踏板，耳機捕捉車內外聲響，車頂攝影機即時回傳畫面。遇到緊急狀況，一按緊急鈕，車輛就能立刻停下。施騰德爾強調，它極其安全，我們嚴肅對待疑慮，團隊顧慮一律認真處理。我已駕駛無數公里，毫無安全隱憂。

Vay將安全擺首位，駕駛員須練數百公里測試，車速暫限40公里。馮德奧赫透露，拉斯維加斯上線逾一年，客戶爆滿，終極目標就是安全新服務的里程碑。這波創新，獲歐洲投資銀行3400萬歐元（約12.1億台幣）融資加持，預計今年12月德國商業化上路。

