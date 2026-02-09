「真假站長？」真相揭曉 鐵警即時關懷助失聯老翁團圓過年

警方將老翁帶返派出所照護。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】鐵路七堵派出所副所長林俊宏、警員張哲瑋與役男侯昕呈執行護車勤務，剛到基隆車站，就發現一名行動不便的老翁，正與站務人員「比手畫腳」溝通，看起來狀況不太對勁。

警方主動上前關心，老翁一本正經地表示自己是臺鐵從業人員，要辦理乘車業務。不過一查才發現，老翁不僅早在30多年前就已退休，這才會讓站務人員一頭霧水。稍早外出時也未告知家人，已被通報為協尋人口。

警方隨即將老翁帶返派出所照護，並由值班呂柏翰協助通知女兒前來接回，讓老翁能在農曆年前平安回家，也為一家人守住團圓時刻。

