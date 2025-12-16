真假！台北入選全球25最佳旅遊地，彭博：下一個美食之都。施旖婕攝影

《彭博》今（16日）公布2026年25個最佳旅遊地點，其中台北上榜，另外《彭博》還指出，台北有潛力成為下一個美食之都。

《彭博》指出，他們花了一整年蒐集各種訊息來源、旅遊專家評鑑及記者實地走訪等，評比出明年度25個最佳旅遊勝地。亞洲有6個地點入選，包括台北，其他還有馬來西亞檳城、哈薩克阿拉木圖、印尼羅特島、印度老虎保護區國家公園、阿曼王國等。

報導指出，台灣美食蓬勃發展，有著名的珍珠奶茶，還有現代夜市文化，傳統雞肉飯攤等老店可以和現代咖啡館、餐廳比鄰而立，甚至有麵包店結合藝術展覽空間。報導也提到，台北目前已經是全球老饕們下一個目標，珍珠奶茶和現代夜市文化結合的大都會，因此看好台北成為下一個美食之都。

《彭博》推薦2026年25個最佳旅遊地點：

亞洲

台北、馬來西亞檳城、哈薩克阿拉木圖、印尼羅特島、印度老虎保護區國家公園、阿曼王國

歐洲

奧地利維也納、義大利薩丁尼亞、蘇格蘭赫布里底群島、西班牙埃斯特雷馬杜拉、地中海島嶼科西嘉、希臘群山

美洲

阿根廷巴雷阿爾、美國奧沙克高原、德州、南卡羅來納州查爾斯、舊金山、加拿大洛磯山脈、秘魯利馬、土克凱可群島、蓋亞那、墨西哥帝王蝶保護區

非洲

加彭、塞內加爾達卡、坦尚尼亞桑吉巴群島

