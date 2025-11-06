真假！外送米糕吃到超大「小強」衛生局上門業者也回應了

民眾透過外送平台，點了一間餐飲店的米糕，結果吃到一半，才發現有一隻超大小強，讓他飽受驚嚇（圖／民眾提供）

近日一名高雄市民透過外送平台訂購米糕，卻在用餐途中發現一隻巨大蟑螂，引發食安疑慮。此事件迅速引起衛生局關注，稽查人員立即前往位於高雄大社的涉事米糕店進行檢查。檢查結果顯示，該店存在多項衛生缺失，包括未實施病媒防治措施、天花板破損、食材未離地存放等問題。衛生局已依法開罰，罰鍰金額在3萬元以上，並要求業者限期改善，而業者也表示將加強衛生管理。

一名高雄市民日前透過外送平台點購了一份看起來美味可口的米糕，然而在享用到一半時，卻赫然發現一隻超大蟑螂混入食物中。這位消費者表示，這確實是真的蟑螂，而非油蔥酥，讓他驚嚇不已，差點將蟑螂吞下。

對於這種情況，其他市民認為應先聯絡店家了解其處理態度，再決定是否採取法律行動。有市民強調，食品衛生把關非常重要，應該先向店家反映，觀察後續處理方式。

衛生局接獲通報後，立即派員前往，涉事米糕店進行稽查，雖然現場未發現蟑螂蹤跡，但稽查人員發現店內存在多項衛生缺失，並要求業者限期改善所有缺失。（圖／TVBS）

高雄市衛生局接獲通報後，立即派員前往位於大社區的涉事米糕店進行稽查。雖然現場未發現蟑螂蹤跡，但稽查人員發現店內存在多項衛生缺失：店內沒有實施病媒防治措施，天花板有破損情形，冷凍冷藏設備沒有溫度記錄，食材未依規定離地存放，垃圾桶未加蓋。此外，員工未佩戴口罩工作，也沒有依規定進行健康檢查。

高雄市衛生局對業者已開出3萬元以上、300萬元以下的罰鍰，業者也說錯就是錯了，以後我們一定會加強(改善)，我們對這件事情很抱歉。（圖／TVBS）

針對這些問題，衛生局已開出3萬元以上、300萬元以下的罰鍰，並要求業者限期改善所有缺失。對於蟑螂是如何混入食物中，店家表示仍然不清楚原因，但承認自己有錯，並向消費者致歉。業者表示：「我們不要指責別人，錯就是錯了，以後一定會加強改善，對這件事情感到很抱歉。」

此事件提醒業者，食品安全問題不僅可能面臨罰款，更可能失去消費者信任，導致更嚴重的經營危機。

