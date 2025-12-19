真假「王世堅」同台！邰智源遭黃鐙輝、KID雙重背叛 錄影現場氣炸了

邰智源（左）、羅時豐主持新節目。（麥卡貝提供）

立法委員王世堅近日在邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵主持的料理實境節目《真料理兩鍋論》擔任出題官，他拿出經典台詞為主持人們打氣，「希望兩隊主持人都能從從容容、游刃有餘，不要搞得到時候匆匆忙忙、連滾帶爬。」。王世堅透露，邰智源過去已經模仿他10幾年，這次還有收到參加錄影的邀約，可惜他因為會議無法參加。

節目公開兩隊主持人的分組過程，黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵先是分享各自心目中對邰智源、羅時豐兩位重量級大哥的形容詞；沒想到，溫妮選的邰智源形容詞是過氣，讓剛才還在互開玩笑，說只要拿負面詞的黃鐙輝跟KID嚇到，溫妮趕緊澄清「因為邰哥很容易脹氣，所以他很容易過氣出來，到各種他坐的位置上。」眾人才驚覺她的過氣是指放屁。

丘涵選羅時豐的形容詞是高血壓，原來是她只看到「高」字，發現旁邊還有「血壓」兩字後，卻笑說「會不會大牛哥其實也有高血壓？」，讓KID驚呼「你幹嘛詛咒人家啦！」各種荒謬發言讓躲在後面的邰智源跟羅時豐哭笑不得。

黃鐙輝跟KID都瘋狂許願想跟羅時豐組隊，成功跟羅時豐同組的KID開心到歡呼跳躍，與邰智源一組的黃鐙輝則原地跪下的哭天喊地，讓邰智源氣到質問：「KID你笑的那麼開心幹什麼？黃鐙輝你是在怨嘆啥？」

《真料理兩鍋論》第一集挑戰為「靠聲帶賺錢的人」，邰智源對從專業角度出發設計養生套餐，羅時豐隊則專攻味蕾打造美食料理，由來自正音老師、配音員、新聞主播，甚至還有耳鼻喉科醫生、AV女優等21位與聲帶職業有關的評審團，現場選出最強的美食套餐。《真料理兩鍋論》20日起每周六晚間20點於Hami Video首播，26日起每週五晚間20點於木曜4超玩YouTube頻道上架，1月9日起每週五晚間23點在東森綜合台播出。

