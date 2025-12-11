真假？黃國昌曾自豪「D槽是滿的」 柯文哲勸低調：別再吹牛

即時中心／徐子為報導



台北地方法院持續審理京華城弊案與民眾黨政治獻金，今（11）日開庭進行證據提示，3400項證據全天開庭，已全部提示完畢，15日起將進入正式言詞辯論。對此，前民眾黨主席柯文哲在庭外受訪時強調，司法變成「政治鬥爭工具」，現在同樣的手法恐將用在對付黃國昌身上，他因此勸黃國昌「不要再吹牛」。





柯文哲稱，所有的被告都否認犯罪，只有彭振聲說他是最慘的，他是家破人亡，不想再講了「這就是我最難過的地方，其實你們要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人」。



柯文哲痛批檢方，整個案子不是押人取供，根本就是「押人補供」。他怒斥檢察官「騙」到搜索票後，就開始到處搜，再從搜來的東西中找資料。



柯文哲自嘲，他還算是很耐關的，一般被人關一年絕對「叫你說什麼就會說什麼」。



他表示，檢方現在也是用同樣的手法對付黃國昌，他勸黃國昌「不要吹牛」，說什麼「D槽是滿的」，因為越是這樣講「檢方越有興趣」，就會找個理由去抄，抄協會、辦公室，把電腦沒收，再從裡面找資料來編故事。



柯文哲強調，時間久了，真相慢慢會出來，司法不可以變成政治工具，他很難過，為了打他一個人，傷害太多無辜的人「賴清德不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕。」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

