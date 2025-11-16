真假？黃國昌稱「TPP內參民調」藍白新北都贏 蘇巧慧回應了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨主席黃國昌近期聲稱，依據黨內所做內參民調，在藍白整合後，無論是由他御駕親征新北市長，亦或是由國民黨籍台北市副市長李四川上陣，都將擊敗民進黨擬參選人蘇巧慧。對此，蘇巧慧今（16）日回應，無論民調數字高低，都會當成參考。





蘇巧慧今日與現任新北市副市長劉和然同場出席「2025年（第四屆）中醫嘉年華」，並於行程中接受媒體聯訪。

針對黃國昌自稱民調勝過蘇巧慧一事，蘇表示，她自己在大街小巷穿梭、走訪，過去這一年來，可以感覺到愈來愈多市民，不只是認識而且支持她，「這點我非常非常的感謝」。

她不諱言，現在有很多民調，但其實人選根本就還沒有就定位，因此無論民調數字高低，她都會參考，最重要的是還是把握每一個機會，就像今天一樣，讓更多人認識自己，也希望他們能喜歡、支持蘇巧慧，給她一個機會。

另，針對前一個場合（板殯公祭）中有遇到李四川，是否有看到他的團隊一事，蘇巧慧則說，「剛剛的場合其實是蘆洲大廟的主委母親離世，我們都去致意，所以這是一個大家都簡單、肅穆、莊重的場合，剛剛彼此之間並沒有太多的交談，也不適合，團隊我想大家都盡量精簡」。

蘇巧慧並強調，市政的工作很多，作為政治工作者日常的例行事務也非常多，大家不必刻意解讀。







