真光照耀希望永在 長榮大學校園充滿濃濃的聖誕節氣氛





迎接2025年聖誕月，長榮大學於行政大樓前廣場舉辦聖誕點燈活動，約150人次參與。除點燈外，也有愛心義賣跳蚤市集、音樂饗宴、SDGs校園實作展等，跳蚤市集義賣所得21338元，全數捐作高教深耕計畫完善就學計畫經費。孫惠民校長表示，今年聖誕主題為真光照耀、希望永在。耶穌基督是真光，為世人帶來希望，激勵大家成為光的傳遞者。

長榮大學是一所基督教大學，每年校方選在感恩節舉行聖誕點燈儀式。2025聖誕點燈活動，以真光照耀、希望永在為主題，象徵迎接聖誕月的到來，慶賀耶穌基督為愛降生。劉立仁董事、孫惠民校長、柯愷音主任秘書、大潭里長林俊成、大潭社區發展協會林明信理事長及大武崙綠能園區促進會張世禎理事長共同點亮聖誕樹，為整個校園增添濃濃的耶誕節氣氛。

孫惠民校長表示，願主耶穌的光持續照耀長榮大學，在每個人心中點燃愛與盼望，也照亮整個社區，使學校能成為祝福與希望的出口。盼望在感恩的心中，回顧上帝過去的保守與帶領，藉由活動傳遞希望與愛，以具體行動展現關懷。而聖誕樹的亮起，象徵教學、研究等各領域都能被點亮，讓長榮大學得以邁向永續，讓希望持續長存。

董事劉立仁牧師與孫惠民校長共同頒贈感謝狀，給捐贈鏡片作為淨零環保手作聖誕樹素材的斌視企業公司，由王錦和董事長代表受贈。活動也頒發陳建邦老師及王献章老師感謝狀，感謝2位老師透過工作坊，引導學生認識環保議題，參與淨零環保手作聖誕樹，並完成整體展場的聖誕裝置藝術。

音樂節目則有管樂社豎笛及鋼琴獨奏、生態教育中心的吉他自彈自唱、吉他社表演及學生團契帶來的福音詩歌，在聖誕氣息中將氛圍推向高潮。會場更設有咖啡、爆米花、「友」雞蛋等攤位，讓參與者在享受美妙的音樂饗宴之餘也能品嚐美食。攤位販賣所得全數捐作IPSD學生獎學金。

推動淨零永續生活與實踐課程的黃昭菱老師，則帶領護理、生科及書畫等3個系所學生展出SDGs校園實作成果。此外，也感謝綠色大武崙社區辦公室執行長甘玲華及團隊的大力協助。聖誕點燈也結合跳蚤市集義賣，在大家的同心獻愛支持下，義賣所得21338元，全數捐助高教深耕完善就學機制，幫助有需要的學生安心就學。

