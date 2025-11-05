真冠軍聯名！OPPO Find X9系列推出孫穎莎限定禮盒，開箱!!

文章來源：Qooah.com

OPPO 正式宣布與世界乒乓球冠軍暨奧運金牌得主孫穎莎達成合作關係，共同推出全新OPPO Find X9系列專屬限定禮盒。此次聯名企劃以「盡興每一拍，趁現在」作為核心主題，巧妙融合尖端科技與運動競技精神，為消費者打造獨樹一幟的產品體驗。透過與孫穎莎的深度合作，OPPO成功將體育賽場上的拼搏精神注入產品設計理念，展現品牌對卓越品質與創新精神的不懈追求。

在限定禮盒的設計方面，OPPO 設計團隊採用簡潔而富有張力的視覺語言，以孫穎莎專屬「SUN」標誌及其個人形象作為設計核心元素，完美呈現青春活力與科技美學的創新結合。這種設計策略不僅強化了產品的視覺辨識度，更透過設計語彙傳遞出積極進取、勇於挑戰的生活態度，與孫穎莎在國際賽場上展現的專業精神形成完美呼應。

廣告 廣告

1 of 8

作為品牌旗艦產品線，OPPO Find X9 系列在影像技術、續航能力及系統性能等方面均實現顯著突破，其「超持久續航，超低功耗」的產品特性確保用戶能夠獲得全天候的穩定使用體驗。此次推出的孫穎莎聯名限定禮盒將透過中國市場線上及線下通路同步發售，消費者在活動期間選購Find X9系列手機即有機會獲得這款極具收藏價值的特別版禮盒。

OPPO 始終致力於透過創新科技與人文情感的有機結合，為用戶打造更加豐富且深具意義的產品體驗。此次與孫穎莎的戰略性合作，不僅代表品牌在體育營銷領域的重要拓展，更是對年輕消費群體「敢追夢、敢表現」生活態度的積極回應與價值認同，進一步鞏固 OPPO 在高端智能手機市場的品牌影響力與創新形象。