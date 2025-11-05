真可惡！詐團竟利用「普發一萬」題材得手300萬元 嫌遭聲押禁見

即時中心／徐子為報導



詐欺集團竟涉嫌冒充郵局人員、檢警，向被害人謊稱其遭冒名申辦「普發現金一萬元」且涉嫌洗錢，被害人因此受騙，遭詐300餘萬元。士林地檢署昨（5）天逮捕張姓被告，今天複訊後聲請羈押禁見。





士檢表示，檢察官郭宇倢指揮士林分局偵辦詐欺集團案件，詐團人員涉嫌於今年10月間，假冒郵局人員致電被害人，謊稱有人冒用被害人名義申辦「普發現金一萬元」，詐團再假冒檢警名義，以涉嫌洗錢為由，向被害人詐騙300餘萬元。



檢警昨持搜索票，在桃園市執行搜索，並帶回涉案的張姓被告。檢察官複訊後，認定張姓被告涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人及反覆實施同一犯罪之虞，今向士林地方法院聲請羈押禁見。



檢方表示，普發現金網路登記已開跑，為避免詐團利用政府美意詐取財物，請民眾提高警覺，避免受騙，如收到「普發現金一萬元」相關可疑電話、訊息或通知，若有疑慮，可撥打內政部警政署反詐騙諮詢專線「165」查詢，或撥打財政部的諮詢專線「1988」查詢。



檢方也將持續追查此類詐欺案件，嚴查相關不法犯行，不讓政府普發現金的美意，成為詐團覬覦的目標。





