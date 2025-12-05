即時中心／徐子為報導



連光復災民都騙！52歲曾姓男子冒充發放物資人員，稱可提供電視、冰箱、洗衣機等家電，每套需先付5000元運費。但災民預付後家電遲遲未到，上（11）月28日到貨日，曾男準備搭火車落跑，幸好志工小彤及時趕到月台抓人報警。目前調查發現16名受災戶上當，總共被詐7.4萬元。花蓮檢署今（5）天依詐欺取財罪嫌起訴，檢方指曾惡性重大，請求法官依各次犯行分別量處1年以上徒刑。





警方調查發現，這名騙人的52歲曾姓男子，災後他在光復假裝幫忙發物資，跟災民混熟。後他又說認識外地家電大盤，可以提供電視、冰箱、洗衣機等家電，但數量有限，要先登記並付運費，一套5000元。災民一看，紛紛預付。但等到昨日交貨日，根本沒看到家電，打電話找人也不接，才驚覺被騙，趕到車站抓人。



據了解，曾男是台南人，有竊盜、詐欺等前科，洪災後到光復鄉一帶活動，也有好心村民提供他住處。警方調查，曾男涉向災民佯稱，有管道拿到善心人士捐贈的洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等大型家電，但需要補貼運費。



光復志工小彤日前社群PO文，直擊他協助災民抓詐欺犯的過程。原來有災民打電話求助，說一名男子騙了錢，準備搭火車落跑，請小彤幫忙查時刻。小彤查到最近一班火車是13:40，立刻衝到月台。幸好火車誤點3分鐘，災民順利在月台抓到人，報警逮人，警方當場查扣4萬5600元、行動電話1支等證物，清查共16人被騙，被騙總額7萬4000元。



花蓮地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴曾男。檢方指出，曾嫌利用災民住家內電器用品受損而迫切需要購買的心態進行詐騙，嚴重影響被害人身心及生活狀況，犯後藉詞狡飾，毫無悔意，沒有與被害人和解，惡性重大，請求法官依各次犯行分別量處有期徒刑1年以上之刑。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴

