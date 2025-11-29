真可惡！連災民的錢都騙 光復志工台鐵月台逮詐欺現行犯

即時中心／温芸萱報導

連災民都騙！52歲曾姓男子冒充發放物資人員，稱可提供電視、冰箱、洗衣機等家電，每套需先付5000元運費。但災民預付後家電遲遲未到，昨（28）日到貨日曾男準備搭火車落跑，幸好志工小彤及時趕到月台抓人報警。警方初步清點登記名冊28人，金額5000至10000元不等，正擴大清查其他被害者。

光復災民差點被騙！昨日下午1點35分左右，光復志工小彤在社群PO文，直擊他協助災民抓詐欺犯的過程。原來有災民打電話求助，說一名男子騙了錢，準備搭火車落跑，請小彤幫忙查時刻。小彤查到最近一班火車是13:40，立刻衝到月台。幸好火車誤點3分鐘，災民順利在月台抓到人，報警逮人。

警方調查發現，這名騙人的52歲曾姓男子，災後兩個月，他在光復假裝幫忙發物資，跟災民混熟。上週開始，他又說認識外地家電大盤，可以提供電視、冰箱、洗衣機等家電，但數量有限，要先登記並付運費，一套5000元。災民一看，紛紛預付。可等到昨日交貨日，家電根本沒影，打電話找人也不接，才知道被騙，趕到車站抓人。

警方趕來車站逮捕曾男。（圖／翻攝自Eva EvaThreads）

據了解，曾姓男子為了騙人信任，真的有登記名冊，初步清點28人登記，金額從5000到10000元不等，有人登記兩套。警方已聯繫名冊上的人製作筆錄，也會清查還有沒有其他被害者。





