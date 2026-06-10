真台北市長是誰？殷瑋備詢開槓何孟樺 蔣萬安歪樓回「這句」
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導
民進黨台北市議員何孟樺，昨（9）日質詢市長蔣萬安，提問有關於無菸城市人力稽查，並建請研考會主委殷瑋帶著發言人下去排一天稽查時，殷瑋直接幫蔣萬安搶答，還喊出「人民是他老闆」，使得與何孟樺同黨籍市議員王閔生不忍開嗆「主委，你要和我們議會對抗是不是？」，消息一出受到各界高度關注。對此，蔣萬安今（10）日上午受訪時也做出回應。
蔣萬安推動「無菸城市」政策，但在人力稽查方面被何孟樺於昨日議會質詢時，因何孟樺建請殷瑋帶著發言人下去排一天稽查，使得殷瑋直接與何孟畫爆口角，過程中何孟樺開嗆「我也不是要你回答，而是要市長做裁決，誰是你老闆啊？」，而殷瑋則回「人民是他老闆」。
對此，蔣萬安今日上午出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會前接受媒體聯訪，記者提問，怎麼看殷瑋槓上議員，還說人民是他老闆。他僅笑回，政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆，「人民都是咱們頭家」。
原文出處：快新聞／真台北市長是誰？殷瑋備詢開槓何孟樺 蔣萬安歪樓回「這句」
更多民視新聞報導
中國公務船竟在台灣東部海域「騷擾外籍商船」 陸委會嚴厲譴責
連蔡壁如都要鬥？他驚呼「民眾講堂」宛如東廠：這黨已陷集體瘋狂
欺人太甚！中共竟「直接衝入東部海域」執法 張惇涵怒了：我國寸土不讓
其他人也在看
誰是真台北市長？占星師曝「殷瑋命盤」看蔣為何被傀儡化
娛樂中心／綜合報導近日，台北市長蔣萬安在議會質詢，針對年初他提出的「無菸城市」議題進行回答，其中當被綠議員何孟樺問及人力規劃與預算時，蔣萬安話還沒說完，便被一旁的研考會主委殷瑋主動搶答，還與何孟樺唇槍舌戰，蔣萬安則是不發一語，靜靜的看著雙方爭執，讓何孟樺傻眼批：「到底誰是市長？」。對此，占星師小森便在臉書分析「殷瑋命盤」，指出殷瑋因過度愛秀、強勢代答，表面上在幫蔣萬安擋子彈，實際上卻反過來架空蔣萬安，使其淪為沒有主體性的「傀儡市長」。
被酸搶市長風頭！殷瑋再開嗆：質詢不是演講
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安昨（9）日接受台北市議員何孟樺質詢無菸城市時，請研考會主委殷瑋上台答詢，卻引發殷瑋和何孟樺唇槍舌戰，影片在社群平台上瘋傳。其中，殷瑋提及「老闆是人民」而非蔣萬安...
何孟樺質詢無菸城市狂跳針 殷瑋反飆：議員在照稿念嗎？
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨日前鋪天蓋地攻擊台北市長蔣萬安是「蔣稿機」、質詢只會看講稿，然而在今（9）日的台北市議會總質詢中，民進黨台北市議員何孟樺卻反被抓包緊盯講稿、質詢無菸城市議題還陷入嚴重跳針。何孟樺要求市府發言團隊第一線排班宣導；面對刻意刁難，研考會主委殷瑋則反擊，除證實自己與發言團隊早已親赴一線，更當場暗諷何孟樺：「議員您現在是...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
國民黨預計7月1日提名6縣市長拚連任 傳部分首長拒絕「不想太早進入選戰模式」
國民黨主席鄭麗文目前人在美國訪問，中常會暫停召開兩周，鄭麗文回台後就將召開行動中常會，全代會前將先去台東與澎湖，這被黨內認為是較為藍軍也不排斥鄭麗文到場的縣市；而目前還有包含基隆、台北、桃園、南投等6縣市藍軍首長是連任，黨中央預計7月1日的中常會上提名這些連任首長，但卻傳出部分首長不願這麼早被提名的聲音。國民黨全代會將在7月25日在北市成功高中登場，本次全代......
台南亞太球場打工讀生！刑事判決出爐 一巴掌得賠「這價碼」
即時中心／林韋慈報導今（2026）年3月29日台南亞太棒球場開幕戰賽後，一名蔣姓男子在表演期間趴在欄杆上，遭工讀生蔡男勸阻後竟心生不滿，當場以台語怒罵「你是在X北喔」，隨即揮手賞了蔡男一記耳光，引發社會議論。台南地檢署後續也依傷害罪及公然侮辱罪將蔣男提起公訴，近日判決出爐，蔣男遭台南地方法院認定犯傷害罪，遭判處有期徒刑三個月，可易科罰金約9萬元。
蔣萬安長子拿市長獎竟遭網暴 同學列冠軍錦旗貢獻打臉青鳥
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。但Threads竟有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，有同學跳出來列舉蔣得立幫班上貢獻不少冠軍錦旗，脆友紛譴責網路霸凌。
范雲酸藍營遭美拒見 林沛祥反嗆：至少鄭麗文去過華府
國民黨主席鄭麗文正率團訪美，除被發現多次與中共統戰人士同框，更公開發表「兩岸是一個大家庭」、「九二共識同屬一中」等言論，引發外界質疑。如今更傳出美國參議院多數黨領袖圖恩，對於是否與鄭麗文見面時回答「本週未安排任何會議」。民進黨立委范雲批，在野黨刪國防預算，美方才沒有意願見面。對此，國民黨立法院黨團書
台積電最狂營收仍被嫌？網酸「阿嬤都知道」 5大熱議一次看
台積電（2330）今（10）日公布5月營收，金額超過新台幣4,169億元，年增30.1%，引發網友討論，《Yahoo股市》今統整五大討論重點，其中，有網友表示，「我阿嬤都知道年增」、「台積電營收沒有1萬億都不及格」。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
反映市民聲音遭殷瑋開直播回擊 沈伯洋嘆：北市府回應永遠如此高傲
台北市長選戰逐漸升溫，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋近日陸續針對市場動線、登山路網、校園霸凌與公務員減壓等議題提出主張，台北市政府也頻頻回應反擊。對於北市研考會主委殷瑋近來開直播、發布影片回應其發言，沈伯洋今（6/10）日表示，民主社會中政務人員針對政見攻防並無不可，但讓他難過的是，市府面對攤商、山友、第一線教師與基層公務員的聲音，回應卻「永遠都是如此的高傲」，甚至轉為個人政治攻擊，若無法真正回應市民需求，城市就難以進步。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
藍白組「鐵三角」對抗鄭朝方？王世堅酸「臨時抱佛腳」：勝敗很清楚
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨選對會今（10）日正式拍板，確定徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長；民眾黨主席黃國昌認為，對方是一位強勁的對手，更稱可讓新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，以及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠組成藍白最強「鐵三角」，進而守住新竹。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪強調，不是選舉到了臨時抱佛腳，他甚至強調「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚」。
奪失去20年台東市政權！民進黨徵召無參選經驗「辣媽」翁聖惠挑戰
2026年地方公職人員選舉腳步漸近，台東市長選戰布局也正式進入藍綠對決階段。國民黨台東縣黨部今天已公布提名現任市長陳銘風競選連任，面對藍營實力堅強、基層實力雄厚的高牆，民進黨台東縣黨部徵召縣黨部執行長翁聖惠參選，她未曾參選舉，但有辣媽戰鬥力，勇於披上綠袍，盼為民進黨奪回失去20年的東市政權。
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
徐春鶯慘了！涉共諜案遭求刑21年6月 剛獲交保「檢方立刻抗告」
即時中心／高睿鴻報導曾差點列民眾黨不分區立委名單、擔任台灣新住民發展協會理事長的中配徐春鶯，先前遭檢方查出，曾涉嫌接受中共官員指示及資助，聯同多位團體負責人動員，於2022年九合一選舉、2024年總統大選期間，以站台或亮相造勢等方式，為特定候選人站台。不僅如此，她還從事地下匯兌，非法幫多名中配換匯，金額高達上千萬，另涉嫌偽造不實在職及財力證明等文件，向金融機構申辦房屋貸款等。昨（9）日法院裁定讓她200萬交保，但檢方今（10）日表示，將提出抗告。
鄭朝方答應出戰竹縣？他喊：選舉不是選爽的
[NOWNEWS今日新聞]民進黨新竹縣長人選提名傳出確定將於今（10）日徵召竹北市長鄭朝方出戰，下午將由總統兼民進黨主席賴清德親自為他披上競選彩帶。鄭朝方在消息曝光後回應，強調目前仍會持續做好市政工作...