即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

民進黨台北市議員何孟樺，昨（9）日質詢市長蔣萬安，提問有關於無菸城市人力稽查，並建請研考會主委殷瑋帶著發言人下去排一天稽查時，殷瑋直接幫蔣萬安搶答，還喊出「人民是他老闆」，使得與何孟樺同黨籍市議員王閔生不忍開嗆「主委，你要和我們議會對抗是不是？」，消息一出受到各界高度關注。對此，蔣萬安今（10）日上午受訪時也做出回應。

蔣萬安推動「無菸城市」政策，但在人力稽查方面被何孟樺於昨日議會質詢時，因何孟樺建請殷瑋帶著發言人下去排一天稽查，使得殷瑋直接與何孟畫爆口角，過程中何孟樺開嗆「我也不是要你回答，而是要市長做裁決，誰是你老闆啊？」，而殷瑋則回「人民是他老闆」。

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對此，蔣萬安今日上午出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會前接受媒體聯訪，記者提問，怎麼看殷瑋槓上議員，還說人民是他老闆。他僅笑回，政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆，「人民都是咱們頭家」。





原文出處：快新聞／真台北市長是誰？殷瑋備詢開槓何孟樺 蔣萬安歪樓回「這句」

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