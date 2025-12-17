真善美協會報佳音 中彰榮家長輩暖心迎聖誕

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】耶誕佳節將至，財團法人真善美協會今（17）日由總幹事李祈達及葉秀玲牧師率領30餘名成員，前往中彰榮家報佳音。志工們帶著滿滿誠意與熱情，除了為長輩們送上耶誕祝福，也透過歌聲、舞蹈及戲劇表演，傳遞基督福音，陪伴長輩提前感受節日溫暖。

耶誕節前夕，真善美協會走進中彰榮家報佳音，以詩歌、戲劇與祝福，陪伴長輩提前歡慶聖誕，現場洋溢溫馨感動。（記者陳雅芳攝）

活動由林利恆弟兄帶動唱拉開序幕，他帶領長輩隨著音樂拍手、律動，唱出對神的感恩與喜悅。隨後，葉牧師引領教會唱詩班登場，唱詩班帶來一連串精采表演，包括帶動唱、合唱詩歌及原住民歌舞，現場掌聲與笑聲此起彼落，長輩們不時隨著旋律輕輕擺動身體，氣氛溫馨熱絡。

廣告 廣告

今年特別邀請來自桃園的亞東劇團，帶來溫馨勵志的小木偶戲。小木偶以生動的故事向長輩傳遞「活一天、愛一天」的人生哲理，戲劇中的幽默橋段與感人片段交錯，讓現場長輩時而開懷大笑、時而感動落淚，志工們也在一旁耐心協助長輩理解劇情，現場氣氛如同家庭般溫暖。

耶誕節前夕，真善美協會走進中彰榮家報佳音，以詩歌、戲劇與祝福，陪伴長輩提前歡慶聖誕，現場洋溢溫馨感動。（記者陳雅芳攝）

活動尾聲，全體住民長輩在唱詩班領唱下起立，共同合唱〈普世歡騰〉。歌聲迴盪在榮家大廳中，每個音符都像是對生命、對奉獻一生守護國家的感恩致敬。長輩們臉上洋溢著笑容，掌聲持續不斷，溫暖了每位在場人士的心。

中彰榮家副主任陳靖儒表示，真善美協會由一群「敬虔愛主」的基督徒組成，長年關懷榮家長輩的生活起居及心靈需求，不僅是長輩日常生活的守護者，更是精神與信仰的引路人。協會每週撥空主持禮拜活動，豐富了長輩的精神生活，也讓長輩在信仰中找到力量與喜樂。

耶誕節前夕，真善美協會走進中彰榮家報佳音，以詩歌、戲劇與祝福，陪伴長輩提前歡慶聖誕，現場洋溢溫馨感動。（記者陳雅芳攝）

住民林伯伯分享說，每年參加聖誕活動都深受感動，看到志工們在百忙中仍特地前來服務，內心充滿感激；「他們像家人一樣陪伴我們，也讓我們感受到社會的溫暖。」活動結束後，長輩們紛紛向志工們表達謝意與讚美，笑容洋溢、心情滿滿，為這場聖誕活動畫下完美句點。

整場活動不僅是一場節慶表演，更是一場心靈盛宴。志工們以愛與陪伴，將溫暖和希望注入每位長輩的心中，也讓中彰榮家洋溢著耶誕節特有的喜樂與感恩氛圍。