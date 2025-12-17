真喜訊！41歲夏于喬結婚6年當媽了 寫給寶寶一封信超催淚

【緯來新聞網】41歲夏于喬和導演林書宇結婚6年，終於在今天（17日）開心宣布是準媽咪了，「我在2025年末終於得到最大的獎了，現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你」。

夏于喬宣布懷孕囉！（圖／翻攝夏于喬臉書）

夏于喬嫁給林書宇後感情一直很甜蜜，在媒體訪問時都不會刻意隱藏、常常放閃，不過婚後6年對懷孕這事，即時想當媽媽，但也只能抱著隨緣態度，而身邊好姐妹安以軒、劉品言一個葛都當媽了，如今輪到她了，滿心期待與喜悅，還頒了一座金馬獎「最佳準媽咪獎」給自己。



其實，夏于喬前陣子家中出了些事，父親夏世紘被控違法吸金超過10億元，遭法院依違反銀行法判刑2年4月定讞。在烏雲中見到太陽了，也完成她想當媽的心願。



她在社群寫了一段話給未來寶寶：「Dear baby，謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福。By Mom。」



夏于喬今透過經紀人回應：「目前還是在工作拍戲，謝謝劇組的體諒，初期的確有些身體不適，但都還在身體可以接受的範圍，謝謝我的寶貝，讓我感受幸福大過於一切。」

