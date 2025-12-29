「真四驅」上合歡山追雪！騎馬耍帥代價曝光

合歡山前天起降下瑞雪，銀白世界吸引大批民眾上山追雪。昨日武嶺停車場出現罕見一幕，一名來自台北、擁有50多年騎馬經驗的馬術訓練員，騎著一匹黑色迷你馬在雪地中奔馳，完全不受塞車影響，沿路向其他遊客打招呼。

這匹迷你馬在雪地裡顯得格外興奮，甚至直接在雪地打滾，逗趣模樣讓現場民眾紛紛拿起手機搶拍。

有眼尖網友認出馬匹身上掛著台北某馬術俱樂部的汗墊。現場遊客表示，第一次看到有人騎馬上雪山，感到相當新奇。網友也在社群平台留言，笑稱這匹馬是「四輪傳動」且不怕塞車，更不用加裝雪鏈。

南投縣政府警察局仁愛分局副分局長施朝軫表示，該行為違反道路交通管理處罰條例第84條規定，有疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，現場警員已開出600元罰單。

警方強調，雖未接獲因騎馬引發交通事故的報案，但該行為屬於影響交通安全的違規行為。

太魯閣國家公園管理處企劃經理科科長黃晧軒說明，依據國家公園法第13條第8款及相關禁止事項規定，生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區原則上禁止攜帶寵物進入。武嶺停車場屬於遊憩區，民眾攜帶寵物須使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施。

太管處表示，初步研判該民眾攜帶馬匹進入遊憩區未必違規，但是否違反停車場使用規定、是否確實做好安全防護，將會同相關單位進一步確認。若查證違反國家公園法相關規定，最高可處3000元罰鍰。

保七總隊第九大隊副大隊長曾紹威指出，若確認有違反禁止事項的規定，將可依規定裁處1500元罰鍰。

太管處呼籲民眾，為防範狂犬病，台灣國家公園除公路沿線外，全面禁止攜帶寵物進入特定區域。民眾上山應遵守相關規定，注意自身安全，以維護高山生態環境及其他遊客賞景權益。合歡山地區昨日未再降雪，上午甚至下起雨，但整體雪量仍厚。台14甲線翠峰至大禹嶺路段昨日下午起預警性封閉，武嶺至松雪樓路段禁止通行。

