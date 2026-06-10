將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／林韋慈報導

根據外電指出，英國首相座車竟遭中國追蹤器長期監控。該追蹤裝置甚至在2022年就已被安裝在首相座車內，並持續向中國傳送資料，直到2023年才被安全檢查發現。而英國國會議員直到昨（9）日一場下議院聽證會上，才首度獲知此事。





英首相2022年遭裝追蹤器 議會昨天才得知詳情

根據《每日郵報》報導，地緣戰略委員會智庫成員、擁有近40年外交官資歷的查爾斯·帕頓（Charles Parton）昨日在下議院商業和貿易委員會聽證會中揭露，2022年時，首相座車已透過行動通訊模組向中國發送數據。該裝置被安裝在從中國進口的汽車密封零件中，難以拆解，且含有SIM卡，能夠透過行動網路與中國國營供應商進行通訊。

廣告 廣告

因2022年英國保守黨政府在短時間內有三位首相輪替，目前尚未釐清當時三位保守黨首相，強森（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）或蘇納克（Rishi Sunak）中究竟誰的座車成為被鎖定目標。帕頓表示，此事是由一位明確知情的高層政府官員所透露。

送往汽車製造商前就已被嵌入密封單元 唐寧街尚未正面回應

帕頓進一步警告，中國正積極壟斷全球行動通訊模組的製造，這類模組已廣泛應用在汽車、飛機甚至智慧門鈴等裝置中。他指出，如果中國有意關閉這些車輛的通訊功能，將是輕而易舉的事。事件曝光後，英國安全單位曾全面拆解供內閣大臣與外交官使用的政府車輛，檢查是否還有其他追蹤裝置。

報導指出，這些含有追蹤功能的電子零件，在送往汽車製造商前就已被嵌入密封單元。中國當局則強烈否認相關指控，稱這些報導「毫無根據且純屬謠言」，並批評這是對正常經貿合作的「政治操弄」和對中國企業的抹黑。倫敦警察廳發言人表示，不對保護性安全事務發表評論；唐寧街首相府與內閣辦公室目前也尚未做出回應。

快新聞／真國家機器！英首相座車遭爆中國裝追蹤器 國會竟渾然不知

英國倫敦皇家鑄幣廠大樓的後方，未來恐將作為中國「超級大使館」使用。該地點位於倫敦市中心，並緊靠金融區，也使得該案因英國國家安全議題備受爭議。（圖／美聯社提供）





原文出處：快新聞／真國家機器！英首相座車遭爆中國裝追蹤器 國會竟渾然不知

更多民視新聞報導

民眾黨亂打蘇巧慧出事了！竟嗆「圖利妹妹領補助」證據出爐臉超腫

厭倦暴力大片？寶萊塢名導推純愛新作 搶攻Z世代渴望永恆的心

烏軍無人機夜襲克里米亞 歷史博物館起火、俄多地警戒

