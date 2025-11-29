真大校友總會傳愛泰北

楊飛龍、葉文屏和王碧蘭（明德國小董事長）、張明光（大同中學校長）、洪堯昆、黃嘉興、王淄岑董事長。（圖：真理大學提供）

▲楊飛龍、葉文屏和王碧蘭（明德國小董事長）、張明光（大同中學校長）、洪堯昆、黃嘉興、王淄岑董事長。（圖：真理大學提供）

由真理大學校友總會第一屆理事長、現任福壽實業股份有限公司董事長洪堯昆，以及該屆執行秘書長、現任大琬國際董事長楊飛龍共同號召該校新北市與桃園市校友會前往泰國清萊，展開一趟充滿溫情與關懷的公益傳愛活動。

真理大學代表團此行由洪堯昆董事長、楊飛龍董事長、新北市校友會理事長黃嘉興與王淄岑董事長共四人出資促成；隨行團員則包含該校新北市校友會副理事長胡宗良、林文陽理事、洪蓮華監事、林秋英副總幹事，以及該校桃園市校友會林炳勳副理事長等多位校友。跨境結盟的方式不僅展現校友間深厚的情誼，也體現真理大學校友會對社會關懷的堅定承諾。

代表團抵達清萊時，受到當地師生盛情的禮遇接待。學生們以精心準備的泰國傳統舞蹈與歌唱表演歡迎遠道而來的貴賓，身著藍色制服、列隊整齊的孩子們以亮眼的笑容與專注的眼神，傳遞最真摯的敬意。一開始登場的舞龍舞獅表演就讓現場氣氛熱鬧非凡，展現當地文化特色，也象徵兩地交流的熱絡與友誼的深化。

在捐贈儀式上，真理大學代表團分別致贈大同中學與明德小學大紅包各一包，並捐贈百床棉被，盼能在天氣轉涼的季節裡為學生們帶來更多實際的溫暖。洪堯昆前理事長表示，真理大學自創校以來便以「愛與服務」為核心精神，此次公益行動的目的除了提供必要物資外，更希望讓清萊的孩子們感受到來自台灣的祝福與支持。他強調，教育與關懷無國界，「只要孩子需要，我們就願意盡一份心力。」

董事長楊飛龍則在致詞中指出，真理大學擁有十萬名校友，分布於全球各地，校友網絡龐大而多元，但跨國整合需要長期且細緻的規劃。他表示，此次泰北之行是海外校友合作的起點，希望未來能有更多海外真理校友站出來，一同延續真理精神，促進世界各地校友間的連結，共同在國際舞台上提升真理大學的能見度與影響力。