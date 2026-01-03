真太陽柯文哲回來了！媒體人：黃國昌從咆哮變陪笑配角

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲2日現身立法院，柯為協助立委陳昭姿推動代理孕母修法，向朝野黨團請託。媒體人詹凌瑀今（3）日說，柯文哲的氣場仍在、是真正的太陽，反觀現任主席黃國昌，過往總是咆哮，如今已成負責陪笑的配角。

詹凌瑀以「真正的太陽回來了，咆哮昌瞬間變成了陪笑昌」為題發文表示，昨日立法院上演了一齣年度大戲，叫做《太上皇回宮》，看著柯文哲大動作拜會藍綠黨團，那個氣場、那個媒體簇擁的程度，如果不說，還以為現在的民眾黨主席還是柯。

詹凌瑀指出，反觀現任主席黃國昌，平常在直播裡吼得震天價響、在委員會裡拍桌瞪眼，昨日黃站在柯文哲身邊，竟然只能全程「陪笑」？這畫面真的太殘酷了。

詹凌瑀提到，黃國昌這一年來拚命健身、練肌肉、練喉嚨，以為只要聲量夠大、拳頭夠硬，就能撐起民眾黨的半邊天，甚至以為自己已經是黨內唯一的太陽，結果柯文哲才剛復出「試水溫」，隨便走一趟立法院，馬上就讓大家看清楚，誰才是主子，誰只是負責看家的。

詹凌瑀直言，最讓黃國昌背脊發涼的，恐怕是柯文哲對「不分區兩年條款」的態度吧？黃之前信誓旦旦說柯支持自己留任，結果昨日柯輕描淡寫一句：「這私下再討論」、「黨內解決」。黃聽懂了嗎？這句話的意思就是：「你的政治前途，我說了算。」

詹凌瑀強調，黃國昌費盡心機把身體練得再壯、肌肉練得再大塊，在權力的太陽面前，終究只是個負責在那邊點頭陪笑的配角。「兩年條款的大限將至，這下子，你是真的要沒戲唱了嗎？」

