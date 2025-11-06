真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲

舒淇日前憑首部執導作品《女孩》在釜山影展獲獎，領獎時哽咽感謝老公馮德倫的理解與包容，成為典禮上最動人的一幕。而早在北京首映會時，馮德倫就以特別的方式現身力挺，帶著兩人愛貓錄製加油影片，現場氣氛溫馨又感人。

影片中，馮德倫抱著愛貓對鏡頭笑說：「恭喜舒導演，你的電影《女孩》今天在北京首映，你看，你現在的成績那麼好。」接著轉頭對貓咪問：「對不對啊？」語氣寵溺又自然，最後更對鏡頭比出飛吻：「你非常厲害，我以你為傲。」舒淇看完畫面滿臉笑意，轉動耳飾的小動作藏不住幸福。

在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。

