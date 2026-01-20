真好康！拍攝最高補助3萬元＋30萬總獎金 馬祖短影音競賽開放限時徵件報名中

▲四天三夜旅遊拍馬祖，交通旅遊局砸30萬徵短影音創作，等你來拿！

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】想用鏡頭記錄海島之美、還有機會抱回高額獎金？連江縣交通旅遊局主辦的「藍色創意航線短影音比賽」即日起正式啟動，總獎金高達新臺幣30萬元，廣邀年滿18歲、不限國籍的影像創作者，以嶄新視角捕捉馬祖獨有的自然景觀與人文風貌，讓世界看見藍色島嶼的動人魅力。

連江縣交通旅遊局表示，本次競賽採兩階段徵選，第一階段為腳本徵件，即日起至1月31日止。參賽者須提出為期「四天三夜」的馬祖拍攝行程與創作構想，內容需結合航線旅遊特色與島嶼故事。通過初選者，將獲邀實地前往馬祖拍攝，並依規定完成影片繳交，最高可獲得3萬元拍攝補助，減輕創作成本，同時角逐最終獎項。

▲拍馬祖就能拿獎金！總獎金30萬「藍色創意航線短影音比賽」徵件開跑快來報名。

連江縣交通旅遊局指出，為鼓勵多元視角參與，競賽依拍攝地區分為「南／北竿組」與「莒光／東引組」（限非設籍連江縣者），另設「馬祖在地組」（限設籍連江縣者），期盼透過不同背景的創作者，展現各島嶼截然不同卻同樣迷人的風景樣貌。

主辦單位強調，所有參賽作品須為原創內容，嚴禁使用任何AI生成素材，盼以真實影像與創意敘事，呈現馬祖最純粹、最有溫度的旅遊體驗。連江縣交通旅遊局表示，期待透過短影音的傳播力量，吸引更多國內外旅客認識馬祖，進一步帶動觀光動能。活動詳情與報名方式，請至官方活動報名表單查詢：https://forms.gle/aHxLXJoT3tgRwjH39。（圖、影片╱連江縣交通旅遊局提供）