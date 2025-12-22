真實不虛的「幸福城市」-嘉義市 將發6000元振興金

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】有「幸福城市」之稱的嘉義市，果真幸福不虛！黃敏惠市長在12月8日主導通過振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」等數項加碼計畫，並宣布將普發每位市民新台幣6000元現金，65歲以上的長者將同步再發春節禮金1000元，最快於農曆年前入帳。今（22）日已經嘉義市議會召開臨時會「審查通過」。黃市長除感謝議會的大力協助外，並提示將於近日公告相關訊息於「市政府官方網站」。

嘉義市議會今天審查「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」相關預算案，並照原編列內容無異議通過。黃敏惠市長感謝市議會的大力協助，也感謝議員於審查過程中提出的諸多寶貴意見。

黃敏惠市長指出，目前正加速處理並協調相關行政作業，包含發放對象、領取條件及發放日期等細節，相關資訊將於近日公告於嘉義市政府官方網站，請市民多加留意市府公布訊息。