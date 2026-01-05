真實故事改編！ 新戲飾演更生人 黃鐙輝：很有挑戰

台北市 / 綜合報導

演員黃鐙輝，近期在新戲中挑戰飾演更生人，從年輕時的為非作歹，直到遇見妻子後，終於改邪歸正，希望藉此提醒觀眾，不要踏上歪路。而這部戲取材自真實故事，黃鐙輝也特地向更生人學習，傾聽他們的心路歷程，並期盼更多更生人好好思過，早日回歸社會。

戲劇片段：「我們更生人都有一段匪類的過去，就算現在有心要改變，人家也不會那麼簡單就接受。」開酒店做地下錢莊，甚至恐嚇勒索坐過牢，劇中飾演「九如」的黃鐙輝，從小在家暴環境中長大，一路走偏最終成了流氓。

戲劇片段：「我這輩子還沒遇過有人敢賣我兄弟茶。」儘管出獄後，仍然舊習難改，直到遇見妻子。

戲劇片段：「這一任老公還更不好，是在酒店專門打架圍事的那一種，我老公現在在賣豆花，沒有在做酒店。」李杏飾演的黃玉薰，陪九如度過重重難關，這部戲取材自真實人物，描述更生人從踏上歪路，最終浪子回頭的心路歷程，希望能讓他們，順利回歸社會與家庭

演員黃鐙輝：「每一個階段都很有挑戰，因為他心裡面藏太多事了，所以你要從一個很封閉，活在自己的世界裡面的角色，然後完全不相信任何人，然後慢慢打開，然後慢慢接受，然後到最後可以關懷別人。」黃鐙輝坦言，這角色並不容易，他也特地聯絡楊九如本人，聽他分享經歷情緒，而現在看見的他，已經沒了當年暴戾之氣相當欣慰。

演員黃鐙輝VS.更生人：「老師，現在要沖什麼咖啡，我們現在要先從淺焙的豆子開始。」黃鐙輝也特別到咖啡廳，和更生人學習，挑戰擔任一日店長，他更笑說，到監獄演講時人氣相當旺，也跟「同學們」約好，一定要好好改正，有朝一日順利回歸正常生活。

