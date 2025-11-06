真實版盤絲洞！科學家發現「全球最大蜘蛛網」 竟有11萬隻蜘蛛共居

科學家發現位於阿爾巴尼亞、希臘邊境有個硫磺洞穴，住了超過11萬隻蜘蛛。翻攝自Subterranean Biology



大自然的奇蹟！羅馬尼亞薩潘提亞匈牙利大學（Sapientia Hungarian University）生物學副教授烏拉克（István Urák）率領研究團隊，於阿爾巴尼亞與希臘交界的硫磺洞穴中，發現一張面積高達106平方公尺、居住超過11萬隻蜘蛛的「巨型蜘蛛網」，被英國《每日郵報》（Daily Mail）形容為「現實版盤絲洞」。

研究指出，這張蜘蛛網位於距離洞口約50公尺深處的岩壁之間，環繞洞穴多層交錯，形成立體的網狀結構。其總面積約106平方公尺，相當於一間中型公寓大小，密密麻麻的絲線覆蓋整個洞壁，視覺上極具震撼。

烏拉克指出，這張巨網並非由單一物種築成，而是兩個不同族群「共同生活」的蜘蛛群落所構築而成，這種情況在自然界極為罕見。

根據研究，洞穴中的蜘蛛主要有兩類物種，包括大約6.9萬隻人類家中常見的棚蛛（Tegenaria domestica），體型中等，擅長搭建密集的橫網；以及超過4.2萬隻體長僅約3毫米，喜潮濕、陰暗環境，動作迅捷的遊蕩始微蛛（Prinerigone vagans）。

一般蜘蛛屬於強烈的領域性動物，鮮少與異種共居，但這兩種蜘蛛卻能在硫磺洞穴中和平相處。烏拉克推測，應該是洞裡硫氣濃度高、光線極少，導致蜘蛛視力退化、捕食行為減弱，因此避免互相攻擊；還有洞裡棲息大量的蠓蟲（midges）成為牠們的主要食物來源，使得兩族蜘蛛得以在生態上達成共存。

研究團隊也在DNA分析中發現，長年住在這裡的蜘蛛，基因組合與同種外界族群已有顯著差異，牠們可能正在進化成洞穴特有亞種。烏拉克不禁驚嘆，「當我們以為已經很了解某種物種時，生物的生命力和新的發現又會誕生」。

