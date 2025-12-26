真實版聖誕老人！老闆賣公司狂發75億 540人每人領1400萬

Fibrebond以17億美元出售後，540名全職員工平均可領約1400萬元獎金。（圖／Fibrebond）

美國路易斯安那州出現超佛心的企業主。電氣設備製造商Fibrebond創辦人兼執行長沃克（Graham Walker），在出售家族企業後，仍堅持將鉅額交易收益回饋員工，總計發放約2.4億美元獎金，約合新台幣75億元，讓540名全職員工平均每人可獲得約44.3萬美元，折合新台幣約1400萬元。

沃克（Graham Walker）出售Fibrebond後，堅持將交易收益的15％分配給員工，共540人受惠。（圖／Fibrebond）

綜合《華爾街日報》與外媒報導，沃克將Fibrebond以17億美元出售給電力管理公司Eaton，並在交易條件中明確要求，須將15%的出售收益直接分配給員工，即便這些員工並未持有公司股份。沃克強調，若買方不同意這項條件，他寧可放棄出售。

這筆交易於今年稍早完成，觸發對540名全職員工的分紅機制，獎金採「留任獎勵」形式，將在5年間分期發放，資歷越深的員工可獲得更高金額。沃克表示，這樣的設計是為了避免公司易主後，大量長年貢獻的員工選擇離開，影響營運穩定。

Fibrebond位於路易斯安那州的製造基地，此次分紅也帶動當地經濟成長。（圖／Fibrebond）

自今年6月起，員工陸續收到密封信件，詳列個人可獲得的獎勵金額。有員工情緒激動落淚，也有人一度以為是惡作劇。部分員工將獎金用於清償房貸、信用卡債務、購車或支付學費，也有人投入退休儲蓄，甚至帶著家人出國旅行。

在公司服務29年的資深員工Lesia Key，1995年以時薪5.35美元進入公司，如今已升任主管。她打開獎金通知信時當場落淚，除了還清房貸，還計畫在鄰近城鎮開設服飾精品店，改善家庭生活。

另有長期擔任助理經理的員工洪姓（Hong “TT” Blackwell），服務公司超過15年，領到數十萬美元獎金後選擇退休，並用部分金額為家人購車，其餘則存作退休生活之用。她坦言，儘管稅負不低，實際到手金額仍足以改變人生。

報導指出，這筆龐大分紅不僅改善員工生活，也迅速帶動Fibrebond所在地、人口僅約1.2萬人的小鎮經濟。當地零售商與房地產市場消費明顯升溫，市府官員形容，鎮上近期充滿資金流動的熱度。

Fibrebond成立於1982年，最初由沃克父親創辦，專門生產電力與通訊設備外殼。公司曾在1990年代通訊產業蓬勃發展時快速成長，但1998年一場工廠大火幾乎讓企業陷入倒閉。當時沃克家族仍持續支付員工薪資，奠定公司內部高度忠誠的文化。

歷經網路泡沫破裂與裁員陣痛後，沃克兄弟接手營運，並投入1.5億美元轉型生產資料中心用模組化電力設備。隨著疫情期間雲端運算需求暴增，Fibrebond近5年營收成長近400%，最終吸引大型企業收購。對於堅持分出15%收益的理由，沃克僅淡然表示：「因為這比10%還要多。」

沃克（Graham Walker）出售Fibrebond後，堅持將交易收益的15％分配給員工，共540人受惠。（圖／翻攝自X，@nypost）

