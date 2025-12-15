真實版貓狗大戰！小狗爭搶墊子牠卻「一臉淡定」讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享家中貓咪與狗狗為了一張墊子爆發的「無聲戰爭」，引起網上熱烈討論，畫面中貓咪淡定佔位的模樣，與狗狗執著拖拽的反應形成強烈對比，這場既幼稚又爆笑的攻防戰，讓不少網友直呼「這根本是日常寫實劇」。

該名家中同時飼養貓咪與狗狗的飼主表示，愛寵們雖然平時相處融洽，但偶爾仍會因生活日常而產生小摩擦，當天貓咪率先佔據了一張放在地板上的柔軟墊子，整隻貓趴在墊子中央，完全進入了放鬆狀態，看起來相當舒適。

廣告 廣告

狗狗與貓咪雖然平時相處融洽，但偶爾仍會因生活日常上發生小摩擦

(示意圖/Unsplash)

卻沒想到過了一會狗狗也看上了這塊墊子，正當牠準備休息時才發現，位置早已被貓咪佔用，於是牠先慢慢地靠近，但並沒有選擇吠叫或直接推開對方，而是用嘴咬住墊子邊緣，試圖慢慢地往外拖走，正式打響了這場無聲的拉鋸戰。

雙方大戰過程中，狗狗一臉認真地不斷使力，彷彿下定決心要奪回這個屬於自己的寶座，反觀貓咪則全程趴在原位，表情冷靜、四肢放鬆，無論墊子怎麼被拖動，牠都穩如泰山，完全沒有要讓位的意思，與狗狗的情緒形成強烈反差。

這段幼稚又有趣的故事曝光後，立刻吸引大量網友留言與討論，不少人笑稱「凡事講求先來後到」、「貓咪以不變應萬變」、「敵亂動我不動」、「狗狗對貓咪造成的傷害為零」，不過也有人為狗狗加油打氣，懇求飼主趕緊再為毛孩們多買一張墊子吧。