真實版「彈水阿給」？兩車國道互尬 危險丟水球

國道上竟然上演真人版「彈水阿給」！在國道5號上，2輛行駛中的車輛，乘客竟互相丟水球，把高速公路當成遊戲場。過程中，乘客離開座位、將頭手伸出車外，甚至有車輛未打方向燈就切換車道，整個行為明顯違規。

影片中，一名女子將頭伸出窗外，朝隔壁車丟出1顆橘紅色水球，接著再拿出第2顆，直接往外砸，水球瞬間爆裂、濺出大片水花。沒想到對方也立即反擊，而且準度更高，竟把水球丟進白車後座，精準命中。之後白車加速前衝，銀色轎車為了跟上，未打方向燈便直接左切。

2車乘客一來一往，讓網友笑說根本是「80年代彈水阿給現實版」。但這樣把國道當遊戲現場、互丟水球、甚至在車道上互尬的行為，簡直危險至極。民眾受訪時表示，若水球用力丟、乘客不慎摔出車外，後果不堪設想；若水球掉落路面，後方車輛閃避不及也可能釀成事故，大家都會選擇離遠一點，避免被波及。

事件發生在國道5號南下43公里處、靠近羅東五結交流道。雖然影片看起來氣氛熱鬧，但全程都是違規行為。第九公路警察大隊指出，行駛中向車外丟物，可處駕駛人3千到6千元罰鍰；乘客若將頭手伸出車外，最高可罰1萬8千元；未打方向燈則可罰3千元。

把時速高速的國道當遊戲場，不只自身在玩命，也讓周圍用路人處於危險之中，更可能讓荷包重傷。

