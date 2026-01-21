真實版《神鬼交鋒》？退役空服偽造識別證，4年免費蹭上數百航班、還高調選定「駕駛艙特別座」

一部由李奧納多・狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演、描述假扮航空機師詐財的好萊塢電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can），片中情節竟在現實生活中真實上演！

此詐騙案主人翁是一名加拿大籍退役男性空服員，在過去4年時間，利用自己掌握的「內部資訊」，成功騙取美國多家航空公司數百趟免費航程，但最終東窗事發被抓包，如今該男子已被逮捕並引渡至夏威夷受審。

《美聯社》引述法庭文件顯示，現年33歲、來自多倫多的被告波科尼克（Dallas Pokornik），曾在2017至2019年短暫地在一家總部位於多倫多的航空公司，擔任空服員職務。波科尼克離開航空業後，開始利用自己對行業內規的認識，偽造的各種員工識別證，冒充不同公司的機師與空服員身分，藉此預訂僅供航空從業人員使用的免費優待機位。

蹭免費機位不夠、還大膽要求坐進駕駛艙？

聯邦檢察官還透露，波科尼克使用的手法非常大膽，他不只使用假證件，搭乘免費航班，甚至曾多次主動要求、希望能乘坐位於駕駛艙內的「折疊座」，那是一種專門預留給休班機師或受訓飛行員的特殊座位。雖然訴狀內並未說明，這位膽大包天的被告，四年時間是否真的成功進入過駕駛艙，但此舉已然引發北美航空業界驚覺，多家公司開始對身份查驗機制感到焦慮。

法院起訴書紀錄，為了保護受害航空公司，並沒有直接列出名稱，但隨著訴狀內文被美媒曝光，遭到波科尼克騙取免費航班的企業，其總部分別位於檀香山、芝加哥與德州沃斯堡（Fort Worth, Texas），從這個線索，不少北美航空迷推斷認為，受害企業很可能包含夏威夷航空、聯合航空及美國航空（American Airlines）三家美國知名航空公司。

停靠在芝加哥機場的美國航空客機。（美聯社）

歷經4年手持假識別證，免費搭乘各種航班的快樂生活後，波科尼克在2025年10月在巴拿馬遭到逮捕，並立即引渡至夏威夷、被聯邦法院以電信詐欺罪起訴。但本人堅持拒絕認罪，並考慮繼續上訴，目前持續被羈押候審。

外媒還在報導中提到，雖然此案會讓人直接聯想到李奧納多主演的電影《神鬼交鋒》，故事主角艾巴內爾（Frank Abagnale）同樣透過偽裝機師身分，成功變身上流社會一員、並在全美飛行的真實事蹟。但對比電影故事的時代，以及安檢制度高度嚴密的今天，此案主嫌波科尼克竟還能持續犯罪長達4年之久，無疑讓外界對全球航空安保系統再次打上問號。

