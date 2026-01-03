真實目的？川普稱美將斥資「數十億」美元 重建委內瑞拉石油產能

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普表示，美軍已在行動中逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜羅，並稱美國大型石油公司已準備投入「數十億」美元，協助重建委內瑞拉長期失修的石油基礎設施，恢復原油產能。

真實目的？綜合外媒報導，川普在佛羅里達州受訪時指出，在局面穩定下來後，美國將由規模最大的石油企業進入委內瑞拉，修復破損的油田與輸油系統，使石油「重新流通」並為該國創造收入。

目前唯一仍在委內瑞拉運作的美國大型石油公司為雪佛龍（Chevron Corporation）；該公司生產的重質原油，主要供應墨西哥灣沿岸煉油廠。分析人士指出，若政治與合約環境明朗，雪佛龍將是最有可能立即擴大產能的業者。

其他過往曾在委內瑞拉深耕的美國石油公司，包括康菲石油（ConocoPhillips）與埃克森美孚（ExxonMobil Corporation），也被視為潛在回歸者。

康菲石油因20年前油田國有化案，至今仍被拖欠超過100億美元（約3,137億新台幣）賠償，若要取回資金，重返投資幾乎是唯一選項；埃克森美孚過去亦曾與委國政府進行多年國際仲裁。

不過，市場普遍認為，過去國有化的歷史，仍對外資構成重大心理與制度障礙。企業是否重返委國產油，將高度取決於新政治體系的穩定性，以及未來合約是否具備法律保障。

川普同時強調，美國對委內瑞拉石油的全面禁運仍然有效，美軍將持續部署，直到美國要求「完全被滿足」。

近期僅有少數由雪佛龍包租的油輪，在美方「嚴密監控」下獲得放行、駛離委內瑞拉。

能源分析師指出，即便政權更替、外資回流，委內瑞拉石油產業的復原仍需長時間與鉅額資本投入。當地基礎設施老化嚴重，技術與人力長期流失，估計需投入數百億美元，並可能花費至少十年時間，才能接近過往產能水準。

美國能源資訊署資料顯示，委內瑞拉在2000年日產原油約320萬桶，2024年11月出口量僅約92萬桶，顯示產業仍處於「長期低迷」狀態。

