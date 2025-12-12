真實童年裂縫被照見！ 法國手繪動畫《小雨愛蜜莉》入圍金球獎最佳動畫片

改編比利時人氣作家半自傳小說艾蜜莉諾彤（Amélie Nothomb）半自傳小說《管子的異想世界》，描述她在日生活童年。原創電影提供

法國獨立製作的手繪風格動畫《小雨愛蜜莉》（Amélie and the Invisible）入圍2026金球獎最佳動畫片！本片自坎城影展驚豔亮相後一路橫掃獎季，不僅奪下安錫影展觀眾票選獎、洛杉磯影評人協會（LAFCA）最佳動畫片，更以獨立動畫之姿挺進金球六強，被視為今年獎季最令人期待的動畫電影。

《小雨愛蜜莉》改編自比利時知名作家艾蜜莉諾彤（Amélie Nothomb）半自傳小說《管子的異想世界》，電影以3歲女孩「愛蜜莉」的視角出發，描繪她在日本童年生活中的奇想世界。

愛蜜莉在生命最初幾乎不曾言語，深信自己是「世界的神」，直到兩歲多突然甦醒、學會理解和表達。然而三歲生日後，她第一次遇見恐懼、第一次領悟失落、第一次感受到生命的殘酷，童年從「神性」墜入「人性」的瞬間，成為她成長過程中深刻的印記。

以「成人電影」角度撰寫劇本 原作者看完淚崩：童年回憶活了過來

電影以孩童視角呈現生命的微痛與震盪，讓成人觀眾得以重新直視被遺忘的童年裂縫，《小雨愛蜜莉》不僅在安錫影展獲得觀眾最高票選獎，在台中動畫影展放映時也讓許多觀眾落淚。

原作者艾蜜莉諾彤在首映時於座位上沉默許久，轉頭時早已滿臉淚水，「電影讓我塵封已久的童年回憶重新活了過來。」兩位新銳導演梅里斯．瓦利德（Maïlys Vallade）與韓良疇（Liane-Cho Han）首次執導便交出亮眼成績單，以「成人電影」而非兒童動畫的角度撰寫劇本，同時致力於貼合孩子視角的世界觀，「我們把鏡頭放在兩歲半孩子的視線高度，並利用呼吸、觸碰、環境的顏色來呈現她的情緒。」

手繪風格逆勢突圍 外媒盛讚：看似輕柔卻撼動人心

在大型商業動畫主導市場的今天，《小雨愛蜜莉》以細膩的手繪風格逆勢突圍，被外媒盛讚：「看似輕柔，卻擁有撼動人心的力量。」電影講述愛蜜莉的世界在三歲那年悄然展開，她與家中幫傭西尾小姐結下深厚情誼，在日常與自然的細語中，感知著愛、失落與那些藏在靜謐家庭背後的情感波動。生活在戰後日本的異鄉時光，如夢似幻、如雨般輕柔，一點一滴滲進她尚未明白的情緒與心靈旅程。《小雨愛蜜莉》將於2026年3月正式在台上映。



