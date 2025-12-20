真實身分揭密！柯佳嬿演人格分裂坦言「真相很殘酷」 李沐談角色不忍落淚

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》19日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開李沐與曾敬驊的內心世界，也正式公開柯佳嬿的真正身分。柯佳嬿透露，周品瑜、天晴、琪琪都是在曉彤這個主人格有需要以及她不能承受的狀態下才會出場，這四個人其實就是同一人。

《如果我不曾見過太陽》19日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，正式公開柯佳嬿的真正身分。（圖／NETFLIX 提供）

柯佳嬿坦言：「要去面對這個真相還滿殘酷的，因為對天晴來說這個世界就是真的，我就是真的，有一點像機器人不知道自己是機器人，有一天你要告訴他，其實你不是人類，你現在擁有的這些情感跟記憶其實是已經有的設定。」

廣告 廣告

對於由四位演員共同詮釋同一角色，柯佳嬿說：「我們四個都還滿關心對方對這個角色的想法跟演戲的狀態，會去觀摩對方的戲，當我們今天詮釋某個特定人格的時候，我們就是抓著這個調性去表演。」她表示，由四位女演員演出同一個人的不同人，每個人格都是一個角色，是很特別的安排，對演員們來說也是難得的嘗試。

柯佳嬿揣摩人格分裂坦言，要去面對這個真相滿殘酷的。（圖／NETFLIX 提供）

曾敬驊則分享，一開始其實壬曜有想要跟著天晴一起逃離這個世界，但是沒辦法，那些痛苦的回憶既沒有辦法淡忘，那些人又一再出現、介入壬曜與曉彤的世界。他說：「不知道怎麼撫平這些傷痕，但是壬曜也沒有其他選擇，因為已經殺人了，他覺得能為江曉彤做的就是這些，但是他沒有意識到其實自己的心已經受傷了，壬曜的過去,這些東西都沒有消化，是一團糟。」

李沐先前訪問聊到自己不敢看被傷害的片段，談到角色她忍不住落淚：「我記得有一天，我們製作人Phoebe就問我說，這些角色裡面你覺得誰最壞？那個當下我的第一個想法是，最糟糕的人是我，我愛的人的人生都是我搞砸的，我很不喜歡那個感覺，那種我不知道為什麼，從哪裡來的虧欠感，那個東西其實對我來說是有點嚇人的。」

李沐談起角色忍不住落淚。（圖／NETFLIX 提供）

二部曲揭開李壬曜如何黑化成「暴雨殺人魔」，編劇林欣慧透露：「壬曜的心情是『為什麼其他傷害過曉彤的人，他們都可以繼續往前，但只有曉彤一個人被留在被傷害的那一天？』因此他決定殺掉所有人。」但與其說是復仇，林欣慧認為更像一種「清理」:「他想打造一個不會再有任何人來傷害曉彤的一個環境，而那些傷害過曉彤的人，其實也包含他自己。」

編劇林欣慧補充，在李壬曜犯下連環殺戮的過程中，他的心境其實已完全崩壞，甚至把無辜孩子誤認成童年的自己，認為所有悲劇都是自己造成，因此痛下殺手，企圖抹去過去。導演蔣繼正透露，當年侵犯曉彤的其中一名同學之死，是整個故事的關鍵轉折，「這不是在壬曜計劃之內的，他再一次地對曉彤侮辱和挑釁，讓壬曜不得不踏出復仇的這一步。」

《如果我不曾見過太陽》二部曲揭開曾敬驊飾演的李壬曜如何黑化成「暴雨殺人魔」。（圖／NETFLIX 提供）

編導簡奇峯則說，有些傷痛是不可逆的，並不會隨著時間而恢復，因此提出反思：「是不是比起去療傷、比起去復原，我們也許可以想辦法去避免造成那樣子的傷害？陪伴那些曾經受過傷的人，會是最重要的。」不過他也坦承，不論動機有多美，該付出的代價還是得付，但在是非對錯的背後，那些推動角色行動的情緒與動機，會超越他自己心中所想像的二元善惡界線。

延伸閱讀

李沐《太陽》遭多人侵犯畫面衝擊 「魔鬼場」內幕曝光

曾合作MV！YOUNG POSSE賀曾敬驊奪金馬 12月首開台灣專場福利升級

金馬62慶功/曾敬驊抱獎哭不停 來不及攔截爸媽合照