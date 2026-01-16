真山道猴出沒！ 「猴群」結隊衝山路、女買海鮮摔車

女子騎車經過國光隧道，為了閃避突然衝出的猴子，連人帶車自摔倒地。（圖／東森新聞）





宜蘭一名女子14日下午騎車經過國光隧道，為了閃避突然衝出的猴子，連人帶車自摔倒地。雖然沒有生命危險，不過女子嚇壞了，她說她常常經過這條路，都沒有遇過這種情況。不過在附近施工的工人表示，常常看到猴子成群結隊跑進工地。

騎車在山路，前方卻來了不速之客，猴子突然衝到路上，嚇得騎士完全來不及閃，人車倒地。後方民眾見狀趕緊停下協助，結果居然還有猴子好幾隻不斷跟上，成群猴子把馬路當成樂園在玩。

受傷女騎士常小姐：「牠速度很快，我以為牠跑過去了，結果牠站在我機車前面，（猴子）不動了，我就直接撞上去，就摔倒了，都沒有辦法上班，家事也都沒辦法做。」

廣告 廣告

遭撞機車車頭被磨到掉漆，立側柱停在路邊，摔車的新住民騎士暫時不敢再騎車。受傷女騎士常小姐：「也是有史以來第一次看到，嫁過來台灣這邊將近21、22年了，經常去南方澳買海鮮，去朋友家聊天，第一次看到有猴子在那邊。」

案發在14日下午2點多，事發地的山路是蘇澳通往南方澳的唯一道路，不管平日假日都有車潮，但不只車輛會經過，猴子也常出沒。

附近工人：「猴子常常在後面，也會跑進工地裡面，很危險，牠還會過馬路，常常跑到樹那邊，牠會跑過馬路。」

但是女子當時只是想去南方澳跟朋友聚聚聊天，順便買點海鮮，根本沒料到半路還真的遇到「山道猴」。警方獲報第一時間到場處理，協助自摔女子送醫。

這回成群結隊的猴子出沒，恐怕在地的相關單位要了解一下，是什麼原因，讓他們需要下山與人如此親近。

更多東森新聞報導

獼猴家族下山搶食 中山大學保全「持槍」驅趕

路邊竄出猴！重機男輾過重摔骨折 猴子當場慘死

高雄鐵皮屋半夜起火！女「嬰兒式抱猴」逃生 曝自救過程

