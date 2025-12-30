真島浩公開2025年度十大遊戲榜單！網友驚嘆：這麼忙還有時間玩?

知名漫畫家真島浩 2025 年末再度展現了他驚人的「時間管理」能力，在社群 X（推特）上公開了他個人的 2025 年度十大遊戲推薦榜單。讓許多網友都感到非常意外，明明參與許多企劃、漫畫連載工作，卻還是有時間玩這麼多的遊戲。

真島浩今年第一名是《死亡擱淺2》。（圖源：Death Stranding 2: On the Beach）

在真島浩的名單中，由小島秀夫操刀的《死亡擱淺2》榮登榜首，緊隨其後的是《光與影：33號遠征隊》與《邊緣禁地4》。此外，榜單依序還有《歧路旅人0》、《雙影奇境》、《羊蹄山戰鬼》等作品。真島浩涉獵的遊戲範圍可以說非常的廣，從硬派動作遊戲《黑帝斯2》到經典重製的 JRPG《勇者鬥惡龍 1&2 HD-2D》都有入榜。

而這份榜單一出，很快就在網路上獲得討論，但網友關注的焦點並不是遊戲本身，而是真島浩到底「哪來的時間？」眾所周知，真島浩不只是擁有連載中漫畫，還身兼 YouTube 頻道經營、參與不少遊戲開發等汽化的角色設計工作。然而，他竟能消化如此多款相當耗時的 3A 大作與開放世界遊戲，讓許多粉絲再次開玩笑表示：「真島浩其實是一個工作室的名稱吧」、「應該是『真』、『島』、『浩』3 個人輪班在玩」，甚至戲稱他是否掌握了時間魔法，才能在繁忙的連載日程中擠出大量時間打遊戲。

有趣的是，雖然榜單陣容豪華，但許多玩家期待的年度大作《魔物獵人 荒野》並未出現在前十名中，他甚至在今年 8 月時說自己重新迷上了前作《魔物獵人 崛起》，讓許多人認為這名老獵人也並不喜歡今年的新作。而在 2026 年方面真島浩特別提到十分期待《GTA 6》和《魔物獵人物語3》。