真幸福！ 中華電董座宣布：每人加薪3900、「7＋4」天給薪假





幸福企業來敲門！根據中華電信第三季財報顯示，Q3營收來到579億元、年增4.2％，EPS達1.22元，在營收、獲利持續成長下，員工的加薪、休假福利也雙管齊下中華電信董事長簡志誠表示，2026年開始，每位職員將加薪2400元、加發交通津貼1500元，並爭取至少1萬5000元的一次性激勵金。

中華電信於30日在圓山大飯店隆重舉行114年「結髮同心 一生相伴」員眷集團婚禮。董事長簡志誠宣布，2026年將每人將加薪2400元、增給交通津貼1500元、一次性激勵至少1萬5000元。關於休假， 2026年將新增身心調適假3天、生日假1天；事假前7日給薪、家庭照顧假可延長7天無薪而不影響獎金；新進員工特休保障至少3天。

簡志誠說明，中華電信長期致力於員工婚育支持與友善職場的實際作為，公司將持續推動友善婚育政策，鼓勵年輕一代勇於成家、生兒育女，讓愛與幸福延續至下一代，公司將持續成為員工最堅實後盾，支持每位同仁安心成家、生育育兒，打造真正友善職場。

此外，中華電信常務次長莊人祥也在致詞中表示，中華電信自2010年以來已牽成801對佳偶，宛如月老牽線。他肯定公司育兒政策的用心，包括生育補助每胎提高至8萬元、產假延長至13週，以及建置多處職場教保中心，讓員工在兼顧工作之餘，也能安心規劃家庭生活。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

