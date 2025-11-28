即時中心／温芸萱報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，讓中配不必放棄中國國籍即可擔任公職，今（28）日立法院處理報告事項時，未見異議，交付內政委員會審查。對此，陸委會副主委梁文傑警告，中配若未放棄中國籍，可能受中共情報法規要求提供情報，強調「單一忠誠原則」須維護。而行政院長卓榮泰則坦言，修法存在「雙重效忠」風險。

國民黨推動中配參政權修法爭議延燒，傅崐萁提出修法草案，主張讓中配不受《國籍法》放棄國籍規定限制，未完成放棄中國國籍的中配，也可擔任台灣公職。立法院今日處理報告事項時，由於在場立委未表達異議，該案順利交付內政委員會審查。

近期有中配因持有中國國籍而遭解除公職，引發藍營反彈。但依現行《國籍法》規定，若要參選民選公職，需在一年內完成放棄他國國籍程序，而中國也包含在內。然而，傅崐萁提出修法，增訂《國籍法》對大陸地區人民的適用，依憲法增修條文第11條及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的特別規定，大陸地區人民依法取得台灣戶籍者，其公職參選及任職資格，不受《國籍法》第20條放棄外國國籍規定限制。

傅崐萁在提案理由中指出，現行《國籍法》僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確規範對大陸地區人民的適用界限。實務上常出現混用《國籍法》第20條與兩岸條例的情形，影響法律適用明確性與可預見性。

對此，梁文傑昨日表示，中配雖取得台灣國籍，但若仍持有中國國籍，那麼，根據中共3部法律《反間諜法》、《國家情報法》、《國家安全法》，中方可要求公民配合情報工作。換言之，這些人若擔任台灣公職並接觸國家機密，中共可能要求提供相關情報。梁文傑強調，陸委會立場是保護中配，維持《國籍法》「單一忠誠原則」才能避免其受中共威脅。

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞資料照）

卓榮泰今日上午赴立法院備詢時，被問及藍營修法是否擔心「雙重效忠」問題，他回應，「當然」。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

原文出處：快新聞／真引狼入室？「中配參政免放棄國籍」《國籍法》今付委審查

