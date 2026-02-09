真心換絕情！72歲乾爹豪借240萬 30歲男BMW連錢載走

警方在翠華路與大中路口查獲傅男到案。翻攝Threads @hellovic0202

高雄市72歲游姓男子今（9日）原與30歲傅姓男子相約碰面高鐵左營站前返還名車，甚至還打算再加碼借出240萬元，不料傅男駕車載著鉅款離開。警方獲報以為是搶奪案，3小時後在國道10號翠華路與大中路匝道口抓到人，但因游男事後心軟、堅稱雙方是「借貸關係」，警方改依侵占罪嫌將傅男送辦。

據悉，72歲游男對30歲傅男疼愛有加，早在去年5月，游男就慷慨將名下的白色BMW轎車無償提供給傅男代步，甚至不時資助其生活開銷。游男近期雖想討回愛車，卻仍心軟想再借240萬元給對方，不料卻上演「真心換絕情」。

今天中午12時許，兩人在左營高鐵站外的站前北路碰頭，游男原本帶著現金袋準備交款，順便要求傅男歸還BMW，傅男卻以「想繼續使用」為由拒絕，雙方在大街上激烈爭吵。傅男一氣之下，乾脆連人帶錢鎖進車內，猛踩油門加速逃離現場。游男驚覺不妙，急忙報警處理，旁人認為搶奪案，震驚高鐵站周邊乘客。

傅男強行載走240萬現金。讀者提供

左營警分局接獲報案後啟動攔截圍捕，警方透過監視器「以車追人」，精準鎖定傅男動向。案發不到3小時，當傅男駕車從國道10號下交流道，行經翠華路與大中路匝道口停等紅燈時，埋伏的警車瞬間展開包抄，宛如甕中捉鱉般將傅男壓制在地。警方隨後在車內清查，如數找回被帶走的240萬元現金。

游男雖然受到驚嚇，但事後堅稱雙方是「借貸關係」，傅男也表示曾與警方聯繫欲投案。警方訊後認定，由於BMW本就是游男同意出借，全案最終不依搶奪罪、而改依侵占罪嫌將傅男移送橋頭地檢署偵辦。

警方在案發3小時後逮捕傅男。讀者提供



