「真心話大冒險」玩真的！樂天女孩岱縈、穎樂街頭爆料私密生活
【記者 洪美滿／台北 報導】樂天女孩官方 YouTube 頻道正式回歸，全新企劃《猿來你在這》熱鬧開張，首集邀來岱縈與穎樂擔任主持人，走進人群與粉絲近距離互動，為頻道重啟揭開序幕。節目一開始便火力全開，岱縈拋出提問「真心話和大冒險，你比較怕哪一個？」穎樂笑回：「我比較怕大冒險，因為真心話可以說謊。」一句話立刻引來岱縈吐槽：「真心話可以說謊？那就不是真心話啦！」自然鬥嘴的互動，也替節目定調輕快、逗趣的氛圍。
首集拍攝地點選在樂天桃猿專賣店與街頭場景，兩人一現身便吸引粉絲圍觀。岱縈笑說：「不用尋尋覓覓，很多人在現場等，很像小型見面會。」節目設計透過遊戲互動，讓粉絲有機會指定「真心話或大冒險」，並獲得簽名球作為獎勵，現場氣氛熱絡，也自然呈現出女孩與粉絲之間的親近與默契。
▲岱縈回答真心話。
在「真心話大冒險」過程中，兩人也分享了不少私下的趣味小秘密。被問到初吻年紀時，岱縈大方表示是在高中一年級，大約16歲，穎樂接著追問「那有在一起嗎？」讓岱縈立刻笑著制止，穎樂還補上一句「那算第二個問題了。」角色互換後，岱縈反問穎樂，她回答「我18歲吧」，隨即又後知後覺笑說：「為什麼我要回答呢？」自然反應逗笑現場粉絲。
當穎樂被問到睡覺是否會打呼時，她一本正經地回應：「我們是仙女耶，睡覺怎麼會打呼。」岱縈也在一旁認證：「跟穎樂睡過，好像不會打呼。」不料穎樂隨即補刀笑說：「雖然她不會打呼，但她會發出『嗯嗯』的聲音。」讓岱縈當場噘嘴抗議。
▲岱縈錄語音給香港粉絲。
而節目後段同樣笑料不斷，岱縈自爆曾創下「五天沒洗頭」的紀錄，立刻遭穎樂質疑「騙人，上大冒險」，最終還為香港粉絲錄製專屬應援鈴聲，甜聲喊出「BB 接電話～接電話」，為首集畫下溫馨又歡樂的句點。
樂天女孩官方 YouTube 頻道全新企劃節目《猿來你在這》不僅展現樂天女孩活潑真實的一面，也拉近與粉絲之間的距離。更多精彩互動與全新內容，將於二月份陸續上線，邀請粉絲持續關注，按讚、分享，一同期待下一支影片的到來。
影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=zeLdHBR6yXI（照片樂天桃猿提供）
