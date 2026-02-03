真心話藏不住？李貞秀脫口「我只有中國籍」林楚茵轟：一開口暴露是中共代言人！

李貞秀脫口「我只有中國籍」，林楚茵痛批，一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，「不符資格就該依法解職」。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀表示，她去年曾赴中辦理放棄中國籍，但不被受理，受訪時還一度脫口稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」。對此，民進黨立委林楚茵痛批，一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，「不符資格就該依法解職」。

什麼叫「真心話藏不住」？林楚茵3日發文表示，李貞秀面對媒體詢問，竟脫口說出「我唯一只有中華人民共和國國籍！」，李貞秀領中華民國薪水、當中華民國立委，結果一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是「口誤」能輕輕帶過的嗎？

針對李貞秀說，回中國放棄國籍不被受理，林楚茵直言，這正好證明她現在仍持有中國國籍？「中國公安局不幫妳辦，那是妳跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就妳的理由，更不要拿來情勒台灣人接受」。

林楚茵強調，要擔任中華民國公職，就是只能擁有中華民國國籍，這是法律問題，任何國籍都一樣，不會因為是中國人就法外開恩。她痛批，民眾黨最愛講「公開透明」，現在卻要帶頭挑戰中華民國法律紅線，堅持給李貞秀特權？不符資格就該依法解職，呼籲立法院和韓國瑜院長不要讓違法不符規定的人就職。

