真怕了？羅智強竟扯「解散國會讓總統獨裁」 沈伯洋譏：白癡恐怖

《財政收支劃分法》爭議多時，行政院日前針對該法部分條文修正提出覆議案，惟藍白最終仍聯手以人數優勢，59票反對、50票贊成否決該案，傳出府院擬以「不副署、不公布」反制。未料，國民黨立委羅智強今（15）日卻稱，國民黨不會採納「不信任案」，因為解散國會空窗期60天，將使總統賴清德「獨裁」，要是1年解散6次，就可以整年都獨裁。對此，民進黨立委沈伯洋狠酸，國民黨白色恐怖變成「白癡恐怖」。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，解散國會在任何內閣制的民主國家，都是一件嚴肅的重大政治行為，更是台灣過去未曾行使過的憲政首創，這個首創因為修憲後還沒動用過，可能國民黨委員有些誤會，以為像他們財劃法1年修3次，1年可以倒閣6次，國會可以重選6次，「沒這回事」。

此外，鍾佳濱說明，若透過不信任投票解散國會、重新改選，這時行政院就會進入「看守狀態」，所有政務首長必須隨著卓榮泰而總辭，台灣是有制度的，行政院長下台，其所任命的閣員要同進退。因此為了避免國家行政空轉，當然憲法增修條文有這樣的機制。

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

「如果國民黨考量國家政局體制運作，又能接受國民最新民意考驗，可以慎選提出不信任案的時機」，通過之後依照憲法規定，若總統認定一定期限內解散國會重選，減少社會成本支出，也可讓民意忠實呈現。

對此，民進黨政策會執行長吳思瑤也狠酸「氣焰高漲的羅智強到哪裡去了？」，不要為害怕找理由、不要為心虚找藉口，面對民意有這麼恐懼嗎？除非知道他們其實站在民意對立面，所以提倒閣接受民意最終審判，國民黨到底在怕什麼？「羅智強似乎已經不是我們認識的那個羅智強」。

民進黨政策會執行長吳思瑤。（圖／民視新聞）

民進黨立委沈伯洋開嗆，「國民黨以前白色恐怖現在有點變白癡恐怖了」，引發現場綠委一陣笑聲；他說道，就算今天解散國會，行政院還是要依法行政，台灣是個法治國家，法律還是存在，請問要怎麼做到所謂的獨裁？若行政院不依法行政誰要來救濟？也不是立法院，而是憲法法庭，「那憲法法庭是誰廢掉？藍白廢掉的」，他們每次都用胡亂語言、弱智化言論，真的對台灣民主深化是個不好的示範。

民進黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨一定都已經忘記了，台灣過去白色恐怖的肇事者是誰。因此，她推薦國民黨委員，不如去看最近很夯的國片《大濛》，他們就會想起國民黨是如何傷害台灣民主，如何製造白色恐怖。

