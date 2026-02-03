真情串起"想師豆" 巧手鑽孔專注當下

五毛錢吊飾下，都會有兩顆想師豆，透過鑽孔機鑽出1.5公釐的小洞，有三台鑽孔機，放在高雄苓雅共修處，開放給志工跟社區志工鑽孔，由於洞非常小，得要非常專注，也成為和大眾結緣的方式。

證嚴上人開示：「真好，(希望他能爬上須彌山)，尤其這個功夫又更好，很細緻。」

小螞蟻扛著想師豆，手工細緻讓上人讚歎不已，這打洞的想師豆，來自這裡。苓雅共修處，總共有3台鑽豆機，其中第一台，最先是用來鑽眼鏡鏡片。

慈濟志工 林正宗：「是要用1.5(mm) 1.4(mm)，早期是用到1.9(mm)的，上人的眼鏡鏡片，是這一台機器 鑽出來做的，產品是無框的 多焦點鏡片，所以我就幫上人做這個鏡片。」

如今眼鏡店收了，鑽孔機成了鑽豆機。「相思豆跟這裡的 都還沒裝，裝好了會放在這裡，這一個也是這麼大筒。」

大量的想師豆從這鑽孔，每天都有不少志工承擔。

慈濟志工 陳却：「這個就是滑滑的，所以就是，下面就是兩邊都要有洞，有空就來，就是訓練自己的耐力，還有專心，而且還可以跟大眾結緣。」

慈濟志工 林進生：「(這個這麼小 你眼睛看得清楚)，勉強可以用。」

慈濟志工 林正宗：「像我現在要75歲，這個眼力也是很吃重，師兄也是戴老花眼鏡，我是近視 要把老花眼鏡拿掉。」

1.5 公厘的細孔，穿針引線，練的不僅是專注，佛心師志更把滿滿的敬意，獻給上人。

