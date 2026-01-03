真情斷鹿晗？關曉彤遭爆秘戀「同劇大咖男星」 曾到男方家中吃飯

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女網紅「司曉迪」近日在微博中爆猛料，點名鹿晗、檀健次、蔡徐坤等大咖明星，暗示彼此關係不單純，更脫口「所有頂流明星都睡過了」，一度登上熱搜，另外，司曉迪還表示關曉彤跟王安宇正在交往，惹得眾人一一出面闢謠。

司曉迪在個人粉絲群組聲稱「不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起」，瞬間讓整個微博粉絲炸鍋，不過當事人關曉彤跟王安宇在輿論發酵不到一天的時間，火速出面闢謠，先是王安宇工作室表示關於個人感情生活的傳聞，均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。

廣告 廣告

司曉迪爆料內容掀起關注。（圖／翻攝自微博）

隨後，關曉彤工作室也發聲澄清，同樣強調跟王安宇的戀情純屬惡意捏造，為了維護藝人權利，將會追究相關法律責任，其實，關曉彤跟王安宇過去曾在陸劇《小巷人家》合作演情侶，當時王安宇還因為外公外婆喜歡關曉彤，所以邀請過關曉彤跟其他工作人員一起到家中用餐，至於關曉彤則跟鹿晗交往多年，不過自去年（2025）便有分手的傳言，但至今雙方都未出面回應。

關曉彤出面澄清。（圖／翻攝自微博）

王安宇出面澄清。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

陳芳語洋男友正面照曝！救火接替王ADEN唱跨年「僅花3天準備」

網美深夜毀滅式爆料7男星 曬床照點名鹿晗、檀健次：所有頂流都睡完了

花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水

周潤發愛妻「臉頰凹陷」暴瘦露面 66歲真實近況引網擔憂

