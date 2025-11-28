真惡劣！偽冒普發現金網站再現 財政部：已緊急下架

財經中心／師瑞德報導

近期網路上再度出現假冒政府「全民＋1 政府相挺」普發現金專案的釣魚網站，引發民眾疑慮。財政部表示，11月25日經由民眾至數位發展部「網路詐騙通報查詢網」通報後，確認其中兩個網站涉及偽冒政府官網，已即刻依法要求電信業者停止解析，並通知相關網路服務商將其下架封鎖。

財政部指出，截至11月26日為止，已針對共11個偽冒網站啟動下架處置，防止民眾誤點連結、個資外洩或遭金融詐騙。為防範假冒釣魚網站持續擴散，財政部已與數位發展部、財金公司組成跨機關防詐小組，24小時即時監控是否有相似的可疑網址或仿冒LOGO出現，並進行主動攔截與通報。

「假gov」釣魚術層出不窮 民眾請認明正確網址

財政部再次呼籲民眾務必提高警覺，切勿點擊來路不明的連結，正確的普發現金官網網址只有一個，即為：https://10000.gov.tw

這是屬於政府機關專用網址，其特色在於：

1、結尾為「.gov.tw」才是政府機關認證網站。

2、「gov」前面不能加數字或英文單字，例如「10000gov-tw」或「gov-123」都是仿冒。

3、 政府不會主動透過簡訊、電子郵件或電話通知你登錄領錢，也不會要求操作ATM或網銀進行轉帳。

全民防詐三步驟：查詢、通報、撥165

民眾如發現可疑連結或收到疑似詐騙訊息，可透過以下三種方式查詢與通報：

1、前往【網路詐騙通報查詢網】

https://fraudbuster.digiat.org.tw

2、撥打反詐騙專線📞165

3、通報警方或與親友查證，不要自行點開陌生連結或輸入個資

財政部強調，網路詐騙手法不斷翻新，尤其針對「普發現金」、「補助金」、「政府紅包」等政策名義製造釣魚網站，誘導民眾輸入個資或帳戶密碼，已成近期詐騙主力手法。政府將持續與各方合作加強監控，同時也需要全民攜手，共同守住資安防線。

