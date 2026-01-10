真想吃下美軍艦隊訂單？韓華緊跟川普MASGA計畫，考慮在美國收購更多造船廠

南韓國防造船巨頭韓華（Hanwha），傳出繼現有的費城造船廠（Philly Shipyard）之外，正在考慮於美國當地收購更多造船廠，藉此提前做好準備，應對川普總統（Donald Trump）推動「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）計畫。韓華期盼從華府手中，拿下更大規模訂單，甚至是美軍水上艦隊的合約。而如果想最大程度吃下訂單，潛在市場需求將超過目前費城船塢的最大產能，因此才會考慮擴張併購。

​韓華防務美國（Hanwha Defense USA）執行長庫爾特（Michael Coulter）日前接受《華爾街日報》訪問時，間接證實這個傳聞，他強調該公司確實需要更多造船空間。庫爾特指出，目前費城造船廠擁有的兩座船塢，現有產能明顯不足以應付未來的製造需求。他提到、公司正考慮擴大生產能力與儲存空間。

這家造船巨擘是在2024年12月、以1億美元（約新台幣31.6億元）收購，位於賓州的費城造船廠。僅一年時間，韓華又宣布再追加投資50億美元（約新台幣1580億元），目標是在自家在美國的造船能力大幅提升，從目前每年1至1.5艘，提升至最多20艘產能。

為了達成上述目標，韓華集團計畫興建一座占地39.6萬平方公尺的生產基地，並導入由韓華海洋（Hanwha Ocean）營運、以自動化為基礎的智慧船廠系統等措施，以此因應成為韓美關稅談判關鍵議題的MASGA計畫。

南韓三大造船廠之一的韓華海洋，旗下一座造船基地。（翻攝自官網）

而且韓華鎖定的目標，並不是美國市場上商用或民用船隻，而是過往幾乎只由美國特定造船廠承攬的軍艦訂單。在川普計畫下、他在2025年底以自己的名字命名，對外宣告替美國海軍打造「黃金艦隊」（Golden Fleet）計畫，並點名韓華為潛在合作夥伴。

儘管目前費城造船廠尚未取得、建造美國軍用艦艇所需的官方認證，但韓華集團已經開始申請相關核准。

《華爾街日報》（WSJ）同時也在報導中提到，韓華還計畫與專攻無人船軟體的美國企業HavocAI合作，爭取拿下美國海軍（US Navy）數百艘無人水面載具的供應訂單。據了解，川普政府已為這類中小型海上無人載具，編列30億美元（約新台幣948億元）採購預算。

南韓國防造船巨頭韓華（Hanwha）旗下位於巨濟（Geoje）的造船廠。（取自官網）

庫爾特強調，僅憑費城造船廠目前的產能，幾乎不可能滿足這些需求，他們已經開始與聯邦及州政府商談，探討擴充費城周邊儲存空間與可用土地，或是收購週邊閒置或使用率偏低的碼頭和船塢。接下來，韓華未來幾年內、也計畫在美國其他地區收購另一家造船廠，「我們認為，公司現在正處於歷史上一個非常獨特的時刻。

至於華府允諾南韓設計打造自有核動力潛艦一事，究竟會在哪邊建造，韓華防務美國公司造船事業部總裁安德森（Tom Anderson）於去年12月一次會議上表示，他們內部規畫期望，接下來美國海軍核動力潛艦訂單，在費城造船廠生產建造；而韓國設計的核動力潛艦，則在韓華海洋位於該國巨濟（Geoje）的船廠建造。

